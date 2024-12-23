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Стинг спел Shape of my Heart под бандуру украинского военного (ВИДЕО)

Стинг спел свой известный хит под украинскую бандуру

сегодня, 16:09
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Недилько Ксения

Культовый британский музыкант Стинг спел песню Shape of My Heart под аккомпанемент бандуры, на которой играл украинский военный бандурист Тарас Столяр. Об этом сообщила пресс-служба "Культурного десанта".

Стинг спел Shape of my Heart под бандуру украинского военного (ВИДЕО)

Скриншот из видео

Со Стингом удалось встретиться во время американского тура объединения украинских военнослужащих творческих и креативных профессий.

"Стинг не только посетил наше мероприятие, но и присоединился к Тарасу Столяру на сцене, чтобы исполнить свой культовый хит Shape of My Heart. Этот неожиданный дуэт соединил мировые музыкальные традиции с украинским духом", — говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что белорусский рэпер Серега (настоящее имя — Сергей Пархоменко), когда-то проживавший в Киеве, работал судьей в украинском вокальном шоу и выражал симпатии к Украине, недавно признался в восторге другим известным российским артистом — украинофобом Николаем Басковым.

В своем интервью пропагандистскому изданию "Стархит" Серега, давая комментарии, выглядел несколько странно. По его словам, создавалось впечатление, что он находится под влиянием запрещенных веществ.

"Мы очень хорошо спели (с Басковым). Николай прекрасно строит терцию. Поет просто шикарно. Любой артист, выступающий с ним, чувствует комплекс неполноценности. Но я стал исключением и справился. Это такой судьбоносный дуэт. Предсказал его даже Анатолий Кашпировский". И вот наконец дуэт свершился. Поздравляю вас с этим дуэтом также," — шутит рэпер в своем комментарии.

Пархоменко отметил, что инициатором создания дуэта стали "звезды": "Это дуэт, который имел космическую основу, и предотвратить его было невозможно", — добавил он.



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