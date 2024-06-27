Странные хобби голливудских актёров

В мире, где каждый шаг голливудской звезды освещается прожекторами славы, их личные увлечения часто остаются в тени. Однако за яркими образами на больших экранах скрываются уникальные хобби, которые могут удивить даже самых преданных поклонников. В этой статье мы погрузимся в мир необычных увлечений знаменитостей Голливуда.

Удивительные хобби знаменитостей Голливуда

Николас Кейдж – коллекционирование комиксов

Известный своими эксцентричными ролями, Николас Кейдж также известен своей страстью к комиксам. Актер не просто коллекционирует их; он является владельцем одной из самых редких и ценных коллекций в мире. В его коллекции был первый номер комикса Superman, который Кейдж приобрел за рекордные 2.1 миллиона долларов.





Анджелина Джоли – коллекционирование ножей

Анджелина Джоли, которая известна своими ролями сильных и независимых женщин, увлекается коллекционированием ножей. Это хобби началось еще в детстве и с годами только укрепилось. Джоли даже разделила это увлечение со своим сыном, обучая его основам обращения с ножами.





Джонни Депп – коллекционирование кукол Барби

Джонни Депп, известный своей способностью преображаться в самые разные персонажи, имеет неожиданное увлечение: коллекционирование кукол Барби. Актер использует эти куклы для изучения персонажей и иногда даже для репетиций своих ролей. Кроме того, его коллекция включает в себя редкие экземпляры и куклы, одетые как его самые известные персонажи.





Том Хэнкс – коллекционирование пишущих машинок

Том Хэнкс, один из наиболее уважаемых актеров своего поколения, известен своей страстью к антикварным пишущим машинкам. Он собрал более 250 различных моделей и часто пишет письма и заметки на них. Хэнкс утверждает, что пишущие машинки вдохновляют его и помогают сосредоточиться на творчестве.





Киану Ривз – мотоциклы

Киану Ривз не просто актер, но и страстный мотоциклист. Владея своим собственным брендом мотоциклов, Arch Motorcycle, Ривз активно участвует в дизайне и производстве. Его страсть к скорости и механике находит отражение не только в его бизнесе, но и в личной жизни, где мотоциклы играют не последнюю роль.





Хелен Миррен – пчеловодство

Хелен Миррен, актриса с безупречной репутацией и множеством наград, выбрала довольно необычное хобби – пчеловодство. На своем загородном участке она держит несколько ульев и активно занимается производством меда. Миррен утверждает, что уход за пчелами приносит ей спокойствие и радость.





Эти увлечения демонстрируют другую сторону жизни знаменитостей, показывая, что даже в условиях всемирной известности, у каждого есть свое пространство для личных интересов и страстей.