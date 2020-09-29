Студия "95-й Квартал" отменила гастроли по Беларуси

Студия "Квартал 95" сообщила об отмене ноябрьских концертов в Беларуси в связи с протестами в регионах и Минске. Об этом сообщается на официальной странице шоу в Instagram.

Отмечается, что концерты не будут проходить по причине сложной обстановки в стране, связанной с нелигитимностью действующего президента Александра Лукашенко.

"Друзья, запланированные концерты "Вечернего Квартала" в Беларуси в ноябре не состоятся в связи с текущими событиями в мире и стране", — указано в сообщении.

Поклонники, которые уже раскупили билеты, отнеслись к этой новости с пониманием и поддержали солидарность студии с белорусами

Отметим, что в Беларуси с 9 августа проходят массовые протесты, в которых людях открыто заявляют свое несогласие с результатами выборов президента. Уже шестой срок подряд якобы выигрывает действующий президент Александр Лукашенко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня демонстранты провели в Минске перфоманс, в котором Александр Лукашенко улетел в небо в виде Олимпийского мишки.

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