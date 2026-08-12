logo

BTC/USD

64083

ETH/USD

1907.11

USD/UAH

44.87

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Свадебный Бум: как создавали семьи Криштиану Роналду, дочь Брюса Уиллиса и Наталья Денисенко
commentss НОВОСТИ Все новости

Свадебный Бум: как создавали семьи Криштиану Роналду, дочь Брюса Уиллиса и Наталья Денисенко

Наконец-то футбольные фанаты дождались свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

12 августа 2026, 12:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Август 2026 стал настоящим триумфом любви в мировом и украинском шоу-бизнесе, начав грандиозный звездный свадебный бум. Сразу три громких события приковали к себе внимание миллионов поклонников: долгожданное замужество португальской легенды футбола Криштиану Роналду, атмосферная церемония младшей дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса — Таллулы, а также романтический трехдневный праздник популярной украинской актрисы Наталки Денисенко.

Свадебный Бум: как создавали семьи Криштиану Роналду, дочь Брюса Уиллиса и Наталья Денисенко

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Долгожданное "Да" от Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Свадебный Бум: как создавали семьи Криштиану Роналду, дочь Брюса Уиллиса и Наталья Денисенко - фото 2

После почти десяти лет отношений и воспитания пяти общих детей известнейший футболист планеты Криштиану Роналду официально женился на модели Джорджине Родригес.

  • Локация: Вместо ожидаемой Мадейры пара избрала элитный португальский курорт Кашкайш недалеко от Лиссабона.
  • Формат: Скромная гражданская церемония состоялась 11 августа 2026 в атмосфере полной секретности от папарацци, только в кругу детей.
  • Детали: О женитьбе влюбленные объявили в соцсетях, опубликовав лаконичный снимок рук с кольцами под подписью " C❤G ".

Свадебный Бум: как создавали семьи Криштиану Роналду, дочь Брюса Уиллиса и Наталья Денисенко - фото 2

Кутюрная свадьба Таллулы Уиллис в кругу семьи

Младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса, 32-летняя художница и активистка Таллула Уиллис, 8 августа 2026 года вышла замуж за музыканта Джастина Эйси.

Свадебный Бум: как создавали семьи Криштиану Роналду, дочь Брюса Уиллиса и Наталья Денисенко - фото 2

  • Локация: Уютная семейная церемония прошла под открытым небом в живописном городке Сан-Валли (штат Айдахо), где семья Уиллис имеет собственное ранчо.
  • Платье невесты: Настоящим кутюрным шедевром стал эксклюзивный образ от Balenciaga, на создание которого дизайнер Пьерпаоло Пиччоли потратил 712 часов ручной работы. Силуэт платья с бантом на спине вдохновлялся одним из вечерних выходов ее матери, Деми Мур.
  • Поддержка: Муж Джастин стал надежной опорой для Таллулы, помогая ей переживать сложный период, связанный с прогрессирующей болезнью ее отца Брюса Уиллиса.

Свадебный Бум: как создавали семьи Криштиану Роналду, дочь Брюса Уиллиса и Наталья Денисенко - фото 2

Магия чисел и смена фамилии: трехдневный праздник Наталки Денисенко

Не отстает от мировых трендов и украинский шоу-бизнес. Украинская актриса Наталья Денисенко 8 августа второй раз вышла замуж, выбрав своим избранником манекенщика Юрия Ярошенко. Для обоих влюбленных этот брак стал вторым.

Свадебный Бум: как создавали семьи Криштиану Роналду, дочь Брюса Уиллиса и Наталья Денисенко - фото 2

  • Символизм: Пара выбрала зеркальную дату — 08.08.2026, окрестив событие кодом "Семья Ярошенко 8.8.8". В преддверии события Юрий официально сменил паспортную фамилию Савранский на Ярошенко, которую теперь взяла и сама актриса.
  • Формат: Масштабное гулянье растянулось на 3 дня на базе столичного яхт-клуба на берегу Днепра. Гости наслаждались выездной церемонией, прогулками по частной яхте и вечерними дымовыми салютами.
  • Смена образов: За время празднования невеста продемонстрировала 4 свадебных образа: от пышного классического платья с вельёном до оригинального наряда с перьями и бахромой от брендов Katy Corso и Darka.

Свадебный Бум: как создавали семьи Криштиану Роналду, дочь Брюса Уиллиса и Наталья Денисенко - фото 2


Напомним, портал "Комментарии" писал , чего лучше не делать на свадьбе, чтобы не опозориться.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости