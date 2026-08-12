Свадебный Бум: как создавали семьи Криштиану Роналду, дочь Брюса Уиллиса и Наталья Денисенко

Август 2026 стал настоящим триумфом любви в мировом и украинском шоу-бизнесе, начав грандиозный звездный свадебный бум. Сразу три громких события приковали к себе внимание миллионов поклонников: долгожданное замужество португальской легенды футбола Криштиану Роналду, атмосферная церемония младшей дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса — Таллулы, а также романтический трехдневный праздник популярной украинской актрисы Наталки Денисенко.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Долгожданное "Да" от Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

После почти десяти лет отношений и воспитания пяти общих детей известнейший футболист планеты Криштиану Роналду официально женился на модели Джорджине Родригес.

Локация: Вместо ожидаемой Мадейры пара избрала элитный португальский курорт Кашкайш недалеко от Лиссабона.

Вместо ожидаемой Мадейры пара избрала элитный португальский курорт Кашкайш недалеко от Лиссабона. Формат: Скромная гражданская церемония состоялась 11 августа 2026 в атмосфере полной секретности от папарацци, только в кругу детей.

Скромная гражданская церемония состоялась 11 августа 2026 в атмосфере полной секретности от папарацци, только в кругу детей. Детали: О женитьбе влюбленные объявили в соцсетях, опубликовав лаконичный снимок рук с кольцами под подписью " C❤G ".

Кутюрная свадьба Таллулы Уиллис в кругу семьи

Младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса, 32-летняя художница и активистка Таллула Уиллис, 8 августа 2026 года вышла замуж за музыканта Джастина Эйси.

Локация: Уютная семейная церемония прошла под открытым небом в живописном городке Сан-Валли (штат Айдахо), где семья Уиллис имеет собственное ранчо.

Уютная семейная церемония прошла под открытым небом в живописном городке Сан-Валли (штат Айдахо), где семья Уиллис имеет собственное ранчо. Платье невесты: Настоящим кутюрным шедевром стал эксклюзивный образ от Balenciaga, на создание которого дизайнер Пьерпаоло Пиччоли потратил 712 часов ручной работы. Силуэт платья с бантом на спине вдохновлялся одним из вечерних выходов ее матери, Деми Мур.

Настоящим кутюрным шедевром стал эксклюзивный образ от Balenciaga, на создание которого дизайнер Пьерпаоло Пиччоли потратил 712 часов ручной работы. Силуэт платья с бантом на спине вдохновлялся одним из вечерних выходов ее матери, Деми Мур. Поддержка: Муж Джастин стал надежной опорой для Таллулы, помогая ей переживать сложный период, связанный с прогрессирующей болезнью ее отца Брюса Уиллиса.

Магия чисел и смена фамилии: трехдневный праздник Наталки Денисенко

Не отстает от мировых трендов и украинский шоу-бизнес. Украинская актриса Наталья Денисенко 8 августа второй раз вышла замуж, выбрав своим избранником манекенщика Юрия Ярошенко. Для обоих влюбленных этот брак стал вторым.

Символизм: Пара выбрала зеркальную дату — 08.08.2026, окрестив событие кодом "Семья Ярошенко 8.8.8". В преддверии события Юрий официально сменил паспортную фамилию Савранский на Ярошенко, которую теперь взяла и сама актриса.

Пара выбрала зеркальную дату — 08.08.2026, окрестив событие кодом "Семья Ярошенко 8.8.8". В преддверии события Юрий официально сменил паспортную фамилию Савранский на Ярошенко, которую теперь взяла и сама актриса. Формат: Масштабное гулянье растянулось на 3 дня на базе столичного яхт-клуба на берегу Днепра. Гости наслаждались выездной церемонией, прогулками по частной яхте и вечерними дымовыми салютами.

Масштабное гулянье растянулось на 3 дня на базе столичного яхт-клуба на берегу Днепра. Гости наслаждались выездной церемонией, прогулками по частной яхте и вечерними дымовыми салютами. Смена образов: За время празднования невеста продемонстрировала 4 свадебных образа: от пышного классического платья с вельёном до оригинального наряда с перьями и бахромой от брендов Katy Corso и Darka.





Напомним, портал "Комментарии" писал , чего лучше не делать на свадьбе, чтобы не опозориться.