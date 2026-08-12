Свадебный Бум: какие звездные пары поженились в начале августа 2026 года

Август 2026 стал настоящим триумфом любви в мировом и украинском шоу-бизнесе, начав грандиозный звездный свадебный бум. Сразу три громких события приковали к себе внимание миллионов поклонников: долгожданное замужество португальской легенды футбола Криштиану Роналду, атмосферная церемония младшей дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса — Таллулы, а также романтический трехдневный праздник популярной украинской актрисы Наталки Денисенко.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Долгожданное "Да" от Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
После почти десяти лет отношений и воспитания пяти общих детей известнейший футболист планеты Криштиану Роналду официально женился на модели Джорджине Родригес.
- Локация: Вместо ожидаемой Мадейры пара избрала элитный португальский курорт Кашкайш недалеко от Лиссабона.
- Формат: Скромная гражданская церемония состоялась 11 августа 2026 в атмосфере полной секретности от папарацци, только в кругу детей.
- Детали: О женитьбе влюбленные объявили в соцсетях, опубликовав лаконичный снимок рук с кольцами под подписью " C❤G ".
Кутюрная свадьба Таллулы Уиллис в кругу семьи
Младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса, 32-летняя художница и активистка Таллула Уиллис, 8 августа 2026 года вышла замуж за музыканта Джастина Эйси.
- Локация: Уютная семейная церемония прошла под открытым небом в живописном городке Сан-Валли (штат Айдахо), где семья Уиллис имеет собственное ранчо.
- Платье невесты: Настоящим кутюрным шедевром стал эксклюзивный образ от Balenciaga, на создание которого дизайнер Пьерпаоло Пиччоли потратил 712 часов ручной работы. Силуэт платья с бантом на спине вдохновлялся одним из вечерних выходов ее матери, Деми Мур.
- Поддержка: Муж Джастин стал надежной опорой для Таллулы, помогая ей переживать сложный период, связанный с прогрессирующей болезнью ее отца Брюса Уиллиса.
Магия чисел и смена фамилии: трехдневный праздник Наталки Денисенко
Не отстает от мировых трендов и украинский шоу-бизнес. Украинская актриса Наталья Денисенко 8 августа второй раз вышла замуж, выбрав своим избранником манекенщика Юрия Ярошенко. Для обоих влюбленных этот брак стал вторым.
- Символизм: Пара выбрала зеркальную дату — 08.08.2026, окрестив событие кодом "Семья Ярошенко 8.8.8". В преддверии события Юрий официально сменил паспортную фамилию Савранский на Ярошенко, которую теперь взяла и сама актриса.
- Формат: Масштабное гулянье растянулось на 3 дня на базе столичного яхт-клуба на берегу Днепра. Гости наслаждались выездной церемонией, прогулками по частной яхте и вечерними дымовыми салютами.
- Смена образов: За время празднования невеста продемонстрировала 4 свадебных образа: от пышного классического платья с вельёном до оригинального наряда с перьями и бахромой от брендов Katy Corso и Darka.
Напомним, портал "Комментарии" писал , чего лучше не делать на свадьбе, чтобы не опозориться.
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