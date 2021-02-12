Тарабарова взяла кредит, чтобы обустроить детскую

По словам артистки Светланы Тарабаровой, всеобщий карантин и сокращение концертов негативно сказалось на семейном бюджете.

Светлана Тарабарова - фото из открытых источников

После появления на свет дочери Светлана Тарабарова с мужем переехали в большой частный дом площадью 160 м. кв в пригороде столицы. Артистка провела ведущей Екатерине Осадчей экскурсию по своему загородному дому и показала, как живет с мужем и двумя детьми Иваном и Марией, говорится в "Світському житті".

Артистка рассказала, что на то, чтобы закончить ремонт в особняке пришлось взять несколько кредитов, поскольку доход семьи заметно сократился в период пандемии. Артистка рассказала, что выбор семьи пал на одноэтажный дом, поскольку лестница – зона повышенного травматизма для детей.

Детскую оформили в Итальянском стиле.

"Было сложно выбрать рисунок, глаза просто разбегаются. Но мы решили делать не детский рисунок, а пейзаж, чтобы комната не так быстро постарела" — поделилась певица.

Напомним, украинская исполнительница родила девочку, и в ее честь написала песню. На второй день после родов Светлана поделилась со своими поклонниками в Instagram радостной новостью. Известно, что певица рожала под Киевом в роддоме "Лелека", который находится в Пуще-Водице. Под своим постом Тарабарова написала, что безумно рада появлению на свет малышки. Также она добавила, что тщательно готовилась к встрече с ней, поэтому успела записать песню "Солнышко".

Звезда рассказала, что на этом сюрпризы не заканчиваются – она снялась в реалити, которое скоро смогут увидеть все зрители на канале М1. Программа будет называться "Декрет уже не секрет", а первый выпуск покажут уже 21 октября.

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