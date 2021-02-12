logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.02.2021

BTC/USD

47777.53

ETH/USD

1783.60

LTC/USD

185.51

НБУ 12.02.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

33.95

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Тарабарова взяла кредит, чтобы обустроить детскую
commentss НОВОСТИ Все новости

Тарабарова взяла кредит, чтобы обустроить детскую

Семья переехала в загородный дом в конце 2020 года, а на днях знаменитость показала семейное гнездышко

сегодня, 00:21
Автор:

Ольга Чародий

По словам артистки Светланы Тарабаровой, всеобщий карантин и сокращение концертов негативно сказалось на семейном бюджете.

Тарабарова взяла кредит, чтобы обустроить детскую

Светлана Тарабарова - фото из открытых источников

После появления на свет дочери Светлана Тарабарова с мужем переехали в большой частный дом площадью 160 м. кв  в пригороде столицы. Артистка провела ведущей Екатерине Осадчей экскурсию по своему загородному дому и показала, как живет с мужем и двумя детьми Иваном и Марией, говорится в "Світському житті".

Артистка рассказала, что на то, чтобы закончить ремонт в особняке пришлось взять несколько кредитов, поскольку доход семьи заметно сократился в период пандемии. Артистка рассказала, что выбор семьи пал на одноэтажный дом, поскольку лестница – зона повышенного травматизма для детей.  

 Детскую оформили в Итальянском стиле. 

"Было сложно выбрать рисунок, глаза просто разбегаются. Но мы решили делать не детский рисунок, а пейзаж, чтобы комната не так быстро постарела" — поделилась певица.

Напомним, украинская исполнительница родила девочку, и в ее честь написала песню. На второй день после родов Светлана поделилась со своими поклонниками в Instagram радостной новостью. Известно, что певица рожала под Киевом в роддоме "Лелека", который находится в Пуще-Водице. Под своим постом Тарабарова написала, что безумно рада появлению на свет малышки. Также она добавила, что тщательно готовилась к встрече с ней, поэтому успела записать песню "Солнышко".

Звезда рассказала, что на этом сюрпризы не заканчиваются – она снялась в реалити, которое скоро смогут увидеть все зрители на канале М1. Программа будет называться "Декрет уже не секрет", а первый выпуск покажут уже 21 октября. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://1plus1.video/svetskaya-zhizn
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ