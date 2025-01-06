Силы обороны Украины ликвидировали поэта Олега Гегельского. Оккупант, родившийся в Украине, был офицером ГРУ, писал песни для топовых артистов российской эстрады, а затем отправился на фронт и недолго повоевал. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на рассказ жены Гегельского российскому пропагандистскому каналу RT.

Олег Гегельский ббыл поэтом-песенником, пока не решил стать оккупантом и умереть в Украине. Фото из открытых источников

Гегельский родился в Черкассах, но воевал против соотечественников на стороне РФ. Однако 60-летний автор песен недолго прослужил в армии оккупантов. Он подписал контракт с Минобороны РФ в сентябре 2024 года. По данным семьи, ликвидирован в результате обстрела. На каком именно участке фронта это произошло, неизвестно.

"Его отправили на задание. Они ехали на машине так называемыми серыми зонами и попали под артобстрел. Так его не стало", – сообщила супруга Олега Гегельского.

Выяснилось, что никто из близких не знал, что поэт решил поехать на фронт убивать украинцев. Его друг Руслан Осташко заявил, что Гегельский "был полностью военным человеком" оккупант погиб в "нечестном бою". Имеется в виду, что это был бой без противника — просто обстрел.

Издание SOTA уточняет, что Гегельский был членом Союза писателей России и автором различных песен Валерия Леонтьева, Анжелики Варум, Михаила Шуфутинского и других российских звезд, в частности, Любови Успенской. Интенсивнее всего он работал с Николаем Носковым.

"В Украине уничтожен офицер ГРУ, который писал песни для звезд российской эстрады. У Шуфутинского, Варум и Николая Носкова теперь наступит творческий кризис", — полагает украинский журналист Денис Казанский.





Портал "Комментарии" сообщал ранее, что во время украинского ракетного удара по Льгову 31 декабря 2024 года мог быть ликвидирован российский полковник Олег Тимошин, приказавший ударить по жилому дому в Днепре и ТЦ в Кременчуге. Военный преступник причастен к смерти десятков украинцев.