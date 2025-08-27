35-летняя Тейлор Свифт и 35-летний звездный тайт-энд "Канзас-Сити Чифс" Тревис Келси официально заявили о помолвке 26 августа 2025 года через совместный пост в Instagram: "Your English teacher and your gym teacher are getting married" ("Твоя учительница английского и твой учитель физкультуры женятся"). Об этом пишет People.

Тейлор Свифт обручена: кто избранник самой популярной певицы

Фотографии с предложением показали Тревиса на одном колене в цветущем саду, эмоциональное объятие и крупным планом — впечатляющее кольцо Свифт.

С датой помолвки можно найти и нежный контекст: по словам отца Тревиса, Эда Келси, он сделал предложение "почти две недели назад" во время уютного вечера дома, выбрав менее громкую, но искреннюю атмосферу.

О кольце: детали и дизайн

Дизайн: Кольцо — старинный стиль Old Mine Brilliant Cut (старинный блестящий огран), созданное в сотрудничестве между Тревисом и дизайнером Kindred Lubeck из Artifex Fine Jewelry.

Оценки экспертов: Бриллиант имеет форму elongated cushion-cut или прямоугольный подушечный огран, весом примерно 7–10 карат. Его оценивают в высшем шестизначном диапазоне — возможно, даже более $1 млн.

История любви: от дружеских браслетов до помолвки

Знакомство: В 2023 году на туре Eras Tour Тревис пытался вручить Тейлор браслет с телефонным номером. Они познакомились благодаря знакомству между тренером Chiefs Энди Ридом и отцом Свифт.

Совместные выходы: С тех пор Свифт регулярно поддерживала его на матчах — включая Супербоул — вызвала рекордные зрительские цифры и интерес к NFL среди новых фанов американского футбола.

Подкаст: Она появилась в подкасте New Heights, где рассказала о романтической попытке связаться с ней. После этого их отношения стали публичными, и пара успела засветиться вместе в блогах и шоу.

Реакции и хайп

Фаны: Капитан Chiefs Патрик Махоумс с женой Бриттани выразили "искреннюю радость" за пару.

Знаковые фанаты: Теннисистка Ига Святек, большая поклонница Свифт, сказала: "Надеюсь, на этот раз все закрепится навсегда".

Медиа: Западные СМИ назвали их "американской королевской парой" — из-за масштаба популярности и влияния обоих на свои отрасли.

После двух лет романтики и совместных свершений Тейлор Свифт и Тревис Келси решили сделать следующий шаг – обручиться. Их история — это не только о звездной любви, но и об искренности, поддержке и одновременно огромном культурном резонансе, которого давно не видели в поп-культуре.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинская телеведущая родила первенца.