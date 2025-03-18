Тина Кароль рассказала, почему никогда не будет есть на ночь

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Недилько Ксения
Украинская певица Тина Кароль рассказала, что никогда не сделает в жизни. Короткий ролик с ответами артистки 15 марта опубликовали в TikTok , где она повторила известный тренд и сыграла в игру "Я никогда не…"
Тина Кароль
Певица также призналась, что никогда не откажется съесть торт.
Напомним, портал "Комментарии" писал , как украинская певица Анна Тринчер порадовала поклонников сексуальным контентом и снялась в необычном для себя образе байкерки.
В своем Instagram звезда опубликовала кадры, где позировала в студии на мотоцикле. Перед камерой певица предстала в черном топе, который подчеркнул ее идеальные формы и брюки в тон. Образ дополнила распущенными волосами, контрастным макияжем и серебряными украшениями.
Также "Комментарии" писали, что родившаяся в Киеве российская юмористка Клара Новикова до сих пор не высказалась о полномасштабном вторжении РФ в Украину, уже длительное время не проводит концертов.
По информации российских СМИ, артистка сделала исключение и появилась на публике в платье свободного кроя от израильского дизайнера.
"Одежду нужно подбирать в соответствии с возрастом и фигурой. Я уже много лет ношу вещи израильского модельера Кедема Сассона. Особенно мне нравится покрой его платьев. Некоторые считают их бесформенными и называют мешками, но мне в такой одежде удобно и комфортно: он имеет свободный фасон и изготовлен из натуральных тканей.
Также она отметила, что всегда самостоятельно выбирает себе наряды. "Я никогда не навязываю никому свой стиль и не критикую оскорбления других", – добавила юмористка.
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