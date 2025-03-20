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Том Круз удивил поклонников новым образом: отрастил волосы и сделал милирование

Том Круз на фоне 36-летней любимой пытается выглядеть моложе и современнее

сегодня, 16:19
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Ткачик Олеся

Том Круз удивил поклонников своим новым образом – актер отрастил длинные волосы и сделал мелирование, работая над продолжением франшизы "Миссия невыполнима".

Том Круз удивил поклонников новым образом: отрастил волосы и сделал милирование

Том Круз

Обычно 62-летний актер коротко стриг волосы, да и цвет его был гораздо темнее. Теперь же он решил кардинально изменить образом. Как отмечают таблоиды, возможно, к такому изменению имиджа имеет отношение 36-летняя Ана де Армас, с которой у звезды роман.

На днях Круза была замечена на вертодроме в Баттерсе после съемочного дня в Longcross Studios. Для выхода он выбрал обтягивающий топ с длинными рукавами, темно-синие джинсы, черные кожаные ботинки.

Актер, имеющий лицензию пилота с 1994 года и владеющий несколькими самолетами, самостоятельно сел за штурвал и вылетел в неизвестном направлении.

Этот полет состоялся после того, как на прошлой неделе Круза во второй раз за короткий период был замечен вместе с Аной. Пара видели на вертодроме дважды подряд – в четверг и пятницу, что лишь усилило слухи об их возможном романе.

Том Круз удивил поклонников новым образом: отрастил волосы и сделал милирование - фото 2

До этого они уже привлекали внимание общественности, посетив вместе ужин в День Святого Валентина в одном из заведений Сохо в Лондоне. При выходе актеров окружили толпы фанатов, и они любезно остановились, чтобы сделать несколько фото.

Де Армас недавно вспомнила Круза в интервью USA Today, восхищаясь его мастерством исполнения трюков.

Еще не на уровне Тома Круза, но теперь я на 100% понимаю, почему он это делает и насколько это увлекательно. Он просто невероятный", — отметила женщина.

Актер, известный не только карьерой, но и бурной личной жизнью, был женат трижды и имел романтические отношения со многими знаменитостями.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Бри Ларсон кардинально изменила образ.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-14518517/Tom-Cruise-ripped-physique-romance-Ana-Armas.html
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