Тома Баджа убрали из «Властелина колец»

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Ольга Чародий
Сериал Amazon переформатировали, изменив первоначальную
концепцию. Еще в январе 2020 года Том
Бадж входил в актерский состав, но недавно было принято решение снимать без
него. Об этом актер сообщил на своей странице в социальной сети.
Том Бадж (фото из открытого источника)
Актер поблагодарил творческую команду за то, что они "вдохновили
его попробовать нечто новое, захватывающее и красивое".
Напомним, в одной из лондонских больниц скончался известный актер, звезда кинотрилогий "Властелин колец" и "Хоббит" Иэн Холм. Известно, что актеру было 88 лет, скончался он спокойно, в окружении своих родных и опекуна. Представитель знаменитости заявил, что у него была болезнь Паркинсона (заболевание нервной системы, при котором человек теряет способность контролировать свои движения, — прим. авт.). Напомним, что на счету Иэна Холма более 110 ролей. Самой популярной из них является роль Бильбо Бэггинса — хоббита из Шира в фэнтези-фильмах "Властелин колец" и "Хоббит".
Еще актер снялся в фантастическом боевике "Пятый элемент", где сыграл Вито Конелиуса — святого отца из священного ордена, издревле охранявшего оружие против зла, хранившееся на нашей планете. Также Иэн появился в биографической драме Мартина Скорсезе "Авиатор", апокалиптическом фильме "Послезавтра" и многих других.
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