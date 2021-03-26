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Тома Баджа убрали из «Властелина колец»

Сериал «Властелин колец» выйдет в стрим-сервисе Amazon Studios в 2022 году

сегодня, 04:57
Автор:

Ольга Чародий

Сериал Amazon переформатировали, изменив первоначальную концепцию. Еще в январе 2020 года Том Бадж входил в актерский состав, но недавно было принято решение снимать без него. Об этом актер сообщил на своей странице в социальной сети.

Тома Баджа убрали из «Властелина колец»

Том Бадж (фото из открытого источника)

"Привет, дорогие мои. С огромным сожалением я сообщаю о том, что покинул сериал „Властелин колец“ от Amazon. После недавнего просмотра первых эпизодов, снятых за последний год, Amazon решила переделать персонажа, которого я изображал", — сказал Бадж.

Актер поблагодарил творческую команду за то, что они "вдохновили его попробовать нечто новое, захватывающее и красивое".

"И я искренне благодарю экстраординарный актерский состав и съемочную группу за их любовь, поддержку и дружбу во время нашего необычного опыта. Увы, некоторых вещей просто не может быть", — добавил Бадж.

Напомним, в одной из лондонских больниц скончался известный актер, звезда кинотрилогий "Властелин колец" и "Хоббит" Иэн Холм. Известно, что актеру было 88 лет, скончался он спокойно, в окружении своих родных и опекуна. Представитель знаменитости заявил, что у него была болезнь Паркинсона (заболевание нервной системы, при котором человек теряет способность контролировать свои движения, — прим. авт.). Напомним, что на счету Иэна Холма более 110 ролей. Самой популярной из них является роль Бильбо Бэггинса — хоббита из Шира в фэнтези-фильмах "Властелин колец" и "Хоббит".

Еще актер снялся в фантастическом боевике "Пятый элемент", где сыграл Вито Конелиуса — святого отца из священного ордена, издревле охранявшего оружие против зла, хранившееся на нашей планете. Также Иэн появился в биографической драме Мартина Скорсезе "Авиатор", апокалиптическом фильме "Послезавтра" и многих других. 

 


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