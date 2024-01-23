ТОП 10 самых популярных актеров корейских дорам

В мире корейских дорам, где сюжеты завораживают, персонажи захватывают внимание, а эмоциональная глубина оставляет неизгладимый след, некоторые актеры выделяются не только своим талантом, но и невероятным успехом в индустрии развлечений. От волнующих романтических историй до захватывающих детективных сюжетов, эти артисты не только завоевали сердца зрителей, но и сделали себя настоящими звездами корейского экрана. В этой статье мы рассмотрим самых успешных и востребованных актеров корейских дорам, чьи таланты и харизма привлекают внимание миллионов по всему миру.

Рейтинг самых высокооплачиваемых актеров корейских дорам

"Комментарии" составили список самых красивых, высокооплачиваемых и успешных актеров корейских дорам.





Кон Ю





Настоящее имя — Кон Джи Чхоль, родился 10 июля 1979 года. Он стал известен на весь мир после съемок в дораме "Первое кафе "Принц"" (2007) и получил статус звезды Халлю. Издание Ranker считает его самым красивым южнокорейским актером. Кон Ю также сыграл в успешных фильмах, таких как "Поезд в Пусан" (2016) и "Секретный агент" (2016), заработав более $14 млн. Его роль в "Гоблине" (2016-2017) принесла ему две награды Baeksang Awards.





Ли Джун Ги





Родился 17 апреля 1982 года, начал карьеру с моделирования и стал известным после главной роли в "Король и шут" (2005). Его талант был отмечен наградами Korean Film Awards, Grand Bell Awards и Baeksang Art Awards. Ли Джун Ги также получил дважды награду Seoul International Drama Awards за роли в "Аран и магистрат" (2012) и "Чосонский стрелок" (2014). В фильме "Обитель зла: Последняя глава" (2017) он сыграл командира Чу. Более 40 наград были вручены Ли Джун Ги за его роли в 30 фильмах. Портал KoreaBoo включил его в топ-15 самых красивых актеров Южной Кореи.





Хён Бин





Родился 25 сентября 1982 года, начал свою карьеру в 2003 году. Портал GreatTopTen включил его в список десяти самых красивых актеров Южной Кореи. Несмотря на противостояние родителей актерской карьере, Хён Бин уступил, согласившись на условие получения высшего образования. Он успешно завершил обучение в театральной студии университета Чхон-Ан в 2004 году. Популярность пришла к нему после участия в фильмах "Длинноногий дядюшка" (2005), "Первая любовь миллионера" (2006) и "Снежная королева" (2006). Его главная роль в дораме "Таинственный сад" (2010) принесла ему награду SBS Drama Awards и звание "Талант года". За свою карьеру Хён Бин заработал более 21 миллиона долларов, принимая участие в почти 30 проектах, включая "Воспоминания об Альгамбре" (2018–2019) и "Любовное приземление" (2020).





Сон Чжун Ки





Сон Чжун Ки родился 19 сентября 1985 года занял почетное место среди самых красивых актеров Южной Кореи по мнению портала GreatTopTen. После успешного участия в национальных первенствах по шорт-треку в школе, он отказался от спортивной карьеры из-за травмы. Успешно поступив в престижный университет Сонгюнгван с отличиями, Сон решил стать актером. Его звездный час пришел с участием в дораме "Скандал в Сонгюнгване" (2010), где он сыграл роль плейбоя эпохи Чосон, Ку Ён Ха. За эту роль Сон Чжун Ки получил премию KBS Drama Awards. Он снялся в более чем 25 фильмах и сериалах, включая "Потомки солнца" (2016), "Винченцо" (2021) и "Младший сын семьи чеболей" (2022), заработав при этом около 24 миллионов долларов и получив 12 наград.





Ли Мин Хо





Родился 22 июня 1987 года, имеет более 28 миллионов подписчиков в "Инстаграм", был назван самым красивым актером Южной Кореи согласно издания KoreaBoo. Свою известность Ли Мин Хо завоевал после роли в дораме "Мальчики краше цветов" (2009). Роль Ку Джун Пхё принесла ему награду Baeksang Arts Awards в номинации "Лучшая мужская роль". Первые главные роли Ли Мин Хо получил в нуар-боевике "Каннамский блюз" (2016), принесшем ему награды Blue Dragon Film Awards и Baeksang Arts Awards, а также в "Охотники за головами" (2016). Среди его популярных работ — "Личные предпочтения" (2010), "Городской охотник" (2011), "Дорога в тысячу ли" (2022). Ожидается, что в 2023 году выйдет дорама "Спроси у звезд".





Ким Су Хён





Актер, модель, танцор и певец, родившийся 16 февраля 1988 года, занял 5-е место в рейтинге красавчиков, согласно данным издания Ranker. Начав карьеру в 2007 году, он стал одним из самых высокооплачиваемых актеров, заработав более 68 миллионов долларов. Его привлекательная внешность и впечатляющая коллекция наград, включая четыре Baeksang Arts Awards, две Grand Bell Awards и одну Blue Dragon Film Awards, сделали его звездой. Известность принесла ему дорама "Солнце в объятиях Луны" (2012). После этой роли Ким Су Хён стал моделью для 17 брендов. Среди его известных дорам — "Продюсер" (2015), "Отель 'Дель Луна'" (2019), "Псих, но все в порядке" (2020). В 2023 году ожидается новая дорама с участием актера "Королева слез".





Ким Бом





Ким Бом (Ким Сан Бом), родившийся 7 июля 1989 года, стал известен в 2009 году благодаря роли в дораме "Мальчики краше цветов", где он сыграл одного из главных героев, Со И Джона. KoreaBoo включили актера в список самых красивых южнокорейских актеров. Он также снялся в одном из самых кассовых китайских фильмов 2012 года — "Молодой детектив Ди: Восстание морского дракона" режиссера Цуй Харка. Среди его лучших дорам — "История девятихвостого лиса" (2020), "Юридическая школа" (2021) и "Призрачный доктор" (2022), за которые он получил награду Korea Drama Awards.





Ли Джон Сок





Актер и модель Ли Джон Сок, родившийся 14 сентября 1989 года, начал свою карьеру на Неделе моды в Сеуле в 2005 году. Выйдя на подиум в программе Seoul Collection, он стал самым молодым дебютантом в истории этого мероприятия. GreatTopTen признал его одним из самых красивых актеров Южной Кореи. Прорывом для Ли Джон Сока стала роль старшеклассника в дораме "Школа 2013" (2012), за которую он получил награду KBS Drama Awards. Дорама "Я слышу твой голос" (2013), в которой Ли сыграл Пак Су Ха, принесла ему Excellence Award на Korea Drama Awards. Актер принял участие в 27 фильмах и сериалах, включая такие популярные, как "W: Между двух миров" (2016), "Хвала смерти" (2018) и "Болтун" (2022). Его популярность выросла до почти 22 миллионов подписчиков, а его профессиональная деятельность принесла более 32 миллионов долларов.





Пак Бо Гом





Родился 16 июня 1993 года актер начал свою карьеру в 2011 году. Он стал известен в Южной Корее в 2015 году благодаря своей роли в дораме "Ответ 1988", где он сыграл гениального игрока в го. Эта роль принесла ему звание "Младшего брата нации" согласно рейтингу GreatTopTen. Сериал стал самым популярным в истории корейского телевидения. После участия в дораме "Лунный свет, нарисованный облаками" (2016) его стали называть "Наследным принцем нации". Обе дорамы принесли актеру две Best Star Award на Asia Artist Awards. В общей сложности у актера более 25 наград.









Ю Сын Хо





Актер, родившийся 17 августа 1993 года, впервые появился на экране в фильме "Дорога к дому" (2002), когда он был еще ребенком. Этот фильм принес Ю Сын Хо первую из 11 наград Young Artist Awards в категории "Лучший молодой исполнитель в международном кино". В 2012 году он получил свою первую главную роль в дораме "Операция 'Любовь'", что сделало его одним из самых красивых актеров по мнению GreatTopTen. Его актерская карьера включает в себя такие фильмы, как "Я не робот" (2017), "Меморист" (2020) и "Когда цветут цветы, я думаю о Луне" (2021). В 2023 году ожидается выход криминальной дорамы "Сделка" с Ю Сын Хо в главной роли. Согласно рейтингам Ranker, GreatTopTen и KoreaBoo, Ю Сын Хо входит в число самых популярных актеров Южной Кореи, наряду с такими звездами, как Кон Ю, Ли Джун Ги, Хён Бин, Сон Чжун Ки, Ли Мин Хо, Ким Су Хён, Ким Бом, Ли Джон Сок, Пак Бо Гом.





Популярность корейских актеров выходит за пределы их родной страны и заслуживает признание по всему миру. Они стали не менее известными, чем звезды Голливуда.