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Топ-5 самых завидных холостяков Украины 2025 года: кто они

Кто из украинских знаменитостей все еще ищет свою половинку? Топ самых желанных холостяков в 2025 году.

сегодня, 22:30
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Slava Kot

Украинские звезды часто привлекают внимание не только своими достижениями, но и личной жизнью. Некоторые из них остаются одинокими, несмотря на толпы поклонниц и безумный успех. Портал "Комментарии" составил список самых завидных холостяков Украины, чьи сердца пока остаются свободными.

Топ-5 самых завидных холостяков Украины 2025 года: кто они

Самые красивые холостяки Украины

Михаил Мудрик

Топ-5 самых завидных холостяков Украины 2025 года: кто они - фото 2

  • Возраст: 23 года
  • Кто он: футболист

Молодой, успешный и перспективный – такими словами можно описать Михаила Мудрика. Один из самых ярких украинских футболистов продолжает поражать не только своей игрой, но и преданностью делу. Несмотря на бессчетные слухи, его сердце остается свободным.

Алексей Дурнев

Топ-5 самых завидных холостяков Украины 2025 года: кто они - фото 3

  • Возраст: 38 лет
  • Кто он: шоумен и телеведущий

Популярный шоумен Алексей Дурнев не раз заявлял, что не спешит создавать семью. Его романтические приключения ограничиваются свиданиями, по его словам, иногда напоминающими собеседования. Серьезные отношения в жизни Алексея были еще в 2014 году и с тех пор он не делился подробностями своей личной жизни. Несмотря на это, его харизма и юмор продолжают покорять сердца поклонниц.

MÉLOVIN

Топ-5 самых завидных холостяков Украины 2025 года: кто они - фото 4

  • Возраст: 27 лет
  • Кто он: певец

Константин Бочаров, известный как MÉLOVIN, подкорил украинскую сцену своим уникальным стилем и голосом. Победитель "X-Фактора" и шоу "Маска" также представлял Украину на "Евровидении". В 2021 году MÉLOVIN сделал каминг-аут, что еще больше подчеркнуло его смелость и открытость. Он до сих пор не раскрывает подробностей своей личной жизни, чем подогревает интерес поклонников.

Даниель Салем

Топ-5 самых завидных холостяков Украины 2025 года: кто они - фото 5

  • Возраст: 40 лет
  • Кто он: телеведущий и ресторатор

Даниэль Салем — не только телеведущий, но и ветеран, защищавший Украину на фронте. В 2024 году он развелся после 17 лет брака, отметив, что его сердце сейчас принадлежит дочери и Украине. Несмотря на сложный жизненный путь, Даниэль остается одним из самых привлекательных мужчин страны, вдохновляя многих своей преданностью и силой духа.

Женя Янович

Топ-5 самых завидных холостяков Украины 2025 года: кто они - фото 6

  • Возраст: 33 года
  • Кто он: актер, сценарист и блоггер

Женя Янович привлекает внимание своей многогранностью. Как актер, он поражает на экране, а как сценарист создает уникальные проекты. В мае 2023 Янович запустил собственное шоу "20:23", которое стало площадкой для содержательных разговоров с интересными гостями.

Эти мужчины – воплощение успеха и таланта, однако их сердца пока не нашли ту единственную. Кто знает, возможно, именно 2025 станет для кого-то годом любви.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что назван новый самый сексуальный мужчина мира.

Также "Комментарии" писали о самых красивых мужчинах спортсменов Олимпиады в Париже-2024.



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