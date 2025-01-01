Топ-5 самых завидных невест Украины в 2025 году

В мире украинского шоу-бизнеса и спорта есть немало ярких женщин, которые не только достигли значительных высот в карьере, но и стали настоящими иконами красоты и стиля. Несмотря на успех и внимание, женщины остаются одинокими, а их сердца открыты для новых чувств. Портал "Комментарии" подготовил список из пяти самых завидных женщин Украины в 2025 году.

Самые завидные женщины Украины в 2025 году

Ксения Мишина

Ксения Мишина, звезда театра и кино, уже имела возможность построить отношения в популярном шоу "Холостячка". Несмотря на выбор финалиста Александра Эллерта, отношения пары закончились. Сейчас Ксения одинока, однако остается в центре внимания поклонников и имеет множество кавалеров.

Тина Кароль

Одна из самых известных украинских певиц Тина Кароль воспитывает сына Вениамина самостоятельно. После смерти мужа Евгения Огира певица отдала себя карьере и семье, избегая новых отношений. Несмотря на это, харизма Тины очаровывает многих мужчин.

Антонина Хижняк

Антонина Хижняк известна своим актерским мастерством и уникальным голосом, которым озвучивает персонажей в фильмах и сериалах. Ее роль Мотри в телесериале "Поймать Кайдаша" принесла ей признание и любовь зрителей. В настоящее время сердце актрисы остается свободным.

Злата Огневич

Еще одна "холостячка" Злата Огневич стремилась обрести любовь в шоу, однако эти поиски завершились разочарованием. Ее отношения с финалистом Андреем Задворным стали болезненным опытом. Ныне Злата вернулась к активному общению с поклонниками и продолжает искать свое счастье.

Дарья Белодид

Дарья Билодид – одна из самых успешных спортсменок Украины. Бронзовый призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по дзюдо очаровывает не только спортивными достижениями, но и своей красотой. Несмотря на романтические отношения в прошлом, 24-летняя чемпионка остается одинокой.

Эти женщины – пример невероятной силы, таланта и обаяния. Их одиночество – это не слабость, а выбор, который позволяет сосредоточиться на себе и карьере. Кто знает, возможно, в ближайшее время в их жизни появится тот, кто способен растопить их сердца.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых сексуальных спортсменках на Олимпийских играх в Париже.

Также "Комментарии" писали о том, что назван самый красивый мужчина мира.