ТОП-5 звезд, сидевших в тюрьме за серьезные преступления

В это сложно поверить, но многие знаменитости, которые достигли больших вершин в Голливуде, в юности имели проблемы с законом и отбивали тюремный срок за серьезные преступления. Списком таких звезд поделилось издание Lucky-women.

Роберт Дауни-младший

Марк Уолберг

Звезда фильмов "Третий лишний" и "Два ствола" Марк Уолберг признается, что в юности у него было около 25 приводов в полицию. Он участвовал во многих драках, грабежах, употреблял наркотики, а в 16 лет угодил за решетку за попытку убийства, отсидел 45 дней и вышел на свободу.





Роберт Дауни-младший

"Железный человек" в юные годы также увлекался наркотическими веществами и алкоголем. За хранение оружия, героина и кокаина его приговорили к тюремному заключению (на 16 месяцев) и принудительному лечению.





Уэсли Снайпс

Звезда кинотрилогии "Блэйд" в 2008 году был приговорен к трем годам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов. Снайп задолжал государству более 15 млн долларов за 17 лет. Свою вину актер признал.





Линдсей Лохан

Известная американская актриса в 2007 году признала себя виновной в употреблении наркотиков и вождения в нетрезвом виде. Ее приговорили к 1 дню тюремного заключения и 10 дням общественных работ. Также актрисе выписали штраф и обязали закончить обучающую программу алкоголиков.





Дэнни Трехо

В юности звезда фильма "Мачете" пристрастился к героину и был арестован не менее шести раз, как малолетний преступник. В общей сложности, Дэнни Трехо провел за решеткой 11 лет за вооруженный грабеж и торговлю наркотиками.





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