Трамп наконец-то проговорился о планах своей внешней политики: что он будет делать с РФ и Китаем

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что намерен разъединить союз между Россией и Китаем, поскольку, по его мнению, их объединение представляет серьезную угрозу для Соединенных Штатов. В интервью скандальному журналисту Такеру Карлсону он убежден, что политика действующего президента Джо Байдена способствовала сближению этих стран.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Посмотрите, что эти глупые люди сделали. Они допустили, что Китай, Россия, Северная Корея, Иран и другие объединились в группу – это невероятно", — заявил Трамп.

Он вспомнил свое увлечение историей в юности и вспомнил профессора, который якобы отмечал то, что "худшее, что может произойти, — это объединение России и Китая". Трамп отметил, что в случае своей победы на выборах будет работать над тем, чтобы ослабить этот союз, поскольку считает, что Россия и Китай естественные соперники.

"Мы объединили их через нефть. Байден объединил их — это стыд и глупость. Мне придется разъединить их, и мне кажется, это удастся. Россия и Китай — естественные враги. Потому что у России много земли, и у Китая она нужна. Китаю не хватает земли для населения. Они разрешили им объединиться.

Политик также выразил обеспокоенность тем, что США могут лишиться позиции доллара как мирового стандарта.

"Если мы потеряем доллар как стандарт – это как проиграть войну", – добавил он.

Во время интервью Трамп также упомянул о слухах по поводу его отношений с Россией, которые, по его словам, были раздуты демократами в 2016 году для поддержки Хиллари Клинтон. Он назвал "не в уме" тех, кто считает его союзником Путина.

"Они всегда говорят, что я сторонник России: работаю на нее или даже являюсь российским шпионом. Это просто абсурд. Самым большим проектом России является 'Северный поток-2', крупнейший газопровод из РФ в Германию. Я 'остановил' этот проект, и это моя заслуга", — подчеркнул Трамп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что перед выборами Трамп даст интервью журналисту , который разговаривал с Путиным.