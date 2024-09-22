Трамп назвал Клуни фальшивой звездой: актер предложил ему неожиданное соглашение

Дональд Трамп неоднократно резко высказывал в адрес знаменитостей, в частности, он назвал популярного голливудского актера Джорджа Клуни "фальшивой звездой". Актер пошутил с Трампа и предложил ему пойти на сделку.



Клуни предлагает Трампу уходить из политики. Фото из открытых источников

Едкие высказывания Дональда Трампа в адрес голливудских актеров стали привычным делом. Бывший американский президент недавно нацелился на Тейлор Свифт, о которой сказал, что "ненавидит" ее за поддержку его конкурентки Камалы Харрис.

Во время текущей кампании Трамп также не обошел стороной Джорджа Клуни. Голливудскому актеру и активисту Трамп сказал, что он "фальшивая кинозвезда, которая должна уйти из политики и вернуться на телевидение".

Ответа 63-летнего актера не пришлось долго ждать. Клуни появился на шоу Джимми Киммела, где его попросили прокомментировать оскорбительные слова Дональда Трампа. Вместо того, чтобы возмутиться словами Трампа, Джордж Клуни выразил готовность уйти из политики, но при одном условии — бывший президент США должен сделать также.

"Я уйду, если он тоже. Это компромисс, на который я бы согласился", — ответил Клуни и подмигнул.

Зрители в студии шоу отреагировали на эти слова бурными аплодисментами. Также видео стало популярным в сети.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после дебатов Дональда Трампа и Камалы Харрис, американский миллиардер Илон Маск пообещал подарить ребенка певице Тейлор Свифт.



Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп во время митинга со своими поклонниками пригрозил уничтожением Израиля, если американские евреи не будут голосовать за него.