"Трогательная комедия" к Новому году: почему на съемках "засветился" Сергей Лещенко

В Украине завершили съемки новогодней комедии. На фото с актерами и съемочной группой "засветился" член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, сообщает портал "Комментарии".



Бывший министр социальной политики Украины Павел Розенко на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал: “На Новый год нам приготовили сюрприз… Новогоднее мыло с известными персонажами."Трогательную комедию". Я так понимаю, что снята на средства "Укрзализныци"? Ну, богатая же структура. Может себе позволить! Деньги же больше куда-то девать? Правда, Сергей Лещенко?”, — поделился Павел Розенко. И добавил фото:

В комментариях к посту интересуются, а на какие средства финансировали съемки.

“Я думаю, что всем интересно: а за чей счет снято? В историю о "щедрых негосударственных спонсоров" не верю! Но подождем”, — прокомментировал Павел Розенко.

Продюсер.Телеведущий 1+1 Юрий Горбунов на своей странице в Instagram рассказал, что трогательная новогодняя комедия "Поезд в 31 декабря" была создана в творческом и тесном сотрудничестве с "Укрзализныцей". Однако о финансировании он не сообщил.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Укрзализныця" попала в скандал с женскими купе. Мужчина купил билет и занял место в купе, в которое билеты продают исключительно женщинам. Инцидент вызвал возмущение пассажирок, обратившихся к проводнику. Однако ответ проводника вызвал еще больше вопросов: "Где написано, что мужчинам нельзя быть в женском купе?" Женщины обратились на горячую линию "Укрзализныци". Подробнее о ситуации читайте по ссылке.



