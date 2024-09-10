logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес "Трогательная комедия" к Новому году: почему на съемках "засветился" Сергей Лещенко
commentss НОВОСТИ Все новости

"Трогательная комедия" к Новому году: почему на съемках "засветился" Сергей Лещенко

Главный вопрос: на какие средства финансировались съемки

сегодня, 15:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине завершили съемки новогодней комедии. На фото с актерами и съемочной группой "засветился" член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, сообщает портал "Комментарии".

"Трогательная комедия" к Новому году: почему на съемках "засветился" Сергей Лещенко

Бывший министр социальной политики Украины Павел Розенко на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал: “На Новый год нам приготовили сюрприз… Новогоднее мыло с известными персонажами."Трогательную комедию". Я так понимаю, что снята на средства "Укрзализныци"? Ну, богатая же структура. Может себе позволить! Деньги же больше куда-то девать? Правда, Сергей Лещенко?”, — поделился Павел Розенко. И добавил фото:

”Трогательная комедия” к Новому году: почему на съемках ”засветился” Сергей Лещенко - фото 2
”Трогательная комедия” к Новому году: почему на съемках ”засветился” Сергей Лещенко - фото 3

В комментариях к посту интересуются, а на какие средства финансировали съемки.

“Я думаю, что всем интересно: а за чей счет снято? В историю о "щедрых негосударственных спонсоров" не верю! Но подождем”, — прокомментировал Павел Розенко.

Продюсер.Телеведущий 1+1 Юрий Горбунов на своей странице в Instagram рассказал, что трогательная новогодняя комедия "Поезд в 31 декабря" была создана в творческом и тесном сотрудничестве с "Укрзализныцей". Однако о финансировании он не сообщил.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Укрзализныця" попала в скандал с женскими купе. Мужчина купил билет и занял место в купе, в которое билеты продают исключительно женщинам. Инцидент вызвал возмущение пассажирок, обратившихся к проводнику. Однако ответ проводника вызвал еще больше вопросов: "Где написано, что мужчинам нельзя быть в женском купе?" Женщины обратились на горячую линию "Укрзализныци". Подробнее о ситуации читайте по ссылке.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/pavlo.rozenko/posts/pfbid08S9ZXYAw7YafGJK6Lnr13RKD4dPiReiHisEMJCe6fNpqruruQUV9gZW7zqLHrtkdl
Теги:

Новости

Все новости