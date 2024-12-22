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У известной певицы отобрали бизнес в РФ: что потеряла Вайкуле

Бизнес-партнер отобрал у Вайкуле ее долю в бизнесе

сегодня, 00:45
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Кречмаровская Наталия

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле потеряла многолетний бизнес в России. Решение против певицы принял суд, лишив ее доли собственности предприятия "Лайма-Люкс Рус". Вайкуле владела бизнесом еще с 2000 года.

У известной певицы отобрали бизнес в РФ: что потеряла Вайкуле

Лайма Вайкуле. Фото из открытых источников

Компанию "Лайма-Люкс Рус" более 20 лет назад, как сообщает Telegram-канал Mash, основала сама Вайкуле и ее партнер Шираз Мамедов.

Компания в течение этих лет занималась управлением салонов красоты. А также компаньоны продавали косметику, мебель и аксессуары.

“С началом полномасштабного вторжения решила передать свою долю в бизнесе, составлявшую 49%, Мамедову. А после этого уже через два года, в сентябре 2024-го партнер исполнительницы подал судебный иск, согласно которому он требовал исключить Вайкуле из списка соучредителей фирмы”, — говорится в сообщении.

В декабре стало известно, что суды завершились в пользу Шираза. Он лишил Лайма прав на бизнес и стал его единственным основателем. Следовательно, латвийская певица больше не будет получать доходы от компании "Лайма-Люкс Рус".

Отметим, что певица поддерживает Украину – в 2018 году она отказалась выступать в аннексированном Крыму. Не убедил ее и большой гонорар. С начала полномасштабного российского вторжения она перестала гастролировать по России и неоднократно высказывалась в поддержку украинцев. В частности, в 2022 году во время концерта в Литве знаменитость вышла на сцену с украинским флагом.

Напомним, российский ведущий Оскар Кучера, активно поддерживающий вторжение России в Украину, высказался негативно о латвийской певице Лайме Вайкуле. Кучера, в типичной для кремлевских пропагандистов манере, как писал портал "Комментарии", отреагировал на новость об отмене концертов певицы в Германии.



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Источник: https://t.me/mash/60308
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