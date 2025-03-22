У звезды сериалов "Последние из нас" и "Игра престолов" диагностировали неизлечимую болезнь

Британская актриса Белла Рамзи, известная по ролям в сериалах "Игра престолов" и "Последние из нас", сделала откровенное признание. У нее диагностировали аутизм, и этот диагноз стал для нее не обузой, а "увольнением". Звезда рассказала, что с детства чувствовала себя не такой, как другие, а окончательное подтверждение пришло во время работы над сериалом. Как это повлияло на ее жизнь и карьеру читайте дальше.

Сериал "Последние из нас". Фото из открытых источников

Британский Vogue пригласил Беллу Рамзи на обложку нового выпуска и в интервью для издания 21-летняя актриса поделилась личной историей. Она рассказала, что диагноз аутизм ей поставили во время съемок первого сезона "Последних из нас" в Канаде. Один из коллег заметил у нее знакомые черты, ведь его дочь имела аналогичное расстройство. После разговора с ним Белла обратилась к врачам и прошла обследование, подтвердившее ее догадки.

Рамзи отметила, что всегда подозревала у себя аутизм. В школе она чувствовала себя "чудачкой", ей было комфортнее общаться со взрослыми, а еще она была гиперчувствительна к мимике и жестам других людей. В то же время актриса отмечает, что ее диагноз – это не проблема, а скорее суперсила. Он сделал ее более внимательной, помог развить актерское мастерство и лучше взаимодействовать с людьми.

"Это помогает мне смотреть на мир по-другому. Я научилась наблюдать за людьми, понимать их язык тела, замечать то, что другие могут не увидеть. Это бесценный опыт для актерства", – поделилась она.

Отметим, Белла Рамзи сыграла Элли в сериале "Последние из нас", снятом по мотивам культовой видеоигры. Уже 14 апреля выйдет второй сезон, где актриса снова вернется к этой роли. Также она известна по образу Лианны Мормонт в "Игре престолов".

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