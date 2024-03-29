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Украинская актриса отказалась играть россиянку в голливудском фильме

Пока звезда разорвала контракт с Netflix

сегодня, 10:40
Автор:
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Черновалова Кристина
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Недавно украинская актриса Иванна Сахно поразила общественность своим решением расторгнуть контракт с известной стриминговой платформой Netflix. Главная причина – нежелание играть персонажа с советскими корнями в голливудском фильме.

Украинская актриса отказалась играть россиянку в голливудском фильме

Иванна Сахно / Фото: Associated Press

В откровенном интервью с Маричкой Падалко Сахно раскрыла подробности своего решения. Актриса рассказала, что еще во время глобальной пандемии COVID-19, Иванна была утверждена на одну из главных ролей в будущем проекте Netflix. Роль предполагала изображение американки со сложным прошлым, корни которой уходили в Советский Союз. Однако, столкнувшись с реальностью воплощения такого образа, Сахно приняло непростое, но принципиальное решение – отказаться от участия в сериале.

"Моя команда даже знает, сразу говорит нет. Я уже была присоединена к этому проекту, потому что на тот момент это была такая, одна из первых главных ролей в большом сериале Netflix. Мы не начали съемку, мы сразу закрылись на ковод. И я поняла, что я не могу играть человека, даже из Советского Союза. Я расторгла контракт с Netflix. Немного проблемы у меня были," — делится актриса.

Несмотря на потенциальные последствия такого шага, включая финансовые потери, Иванна стоит на том, что никогда не сыграет россиянку. Она отмечает, что в Голливуде, где репрезентация разных народов и культур является ключевой составляющей индустрии, все меньше и меньше места отводится стереотипным образам, не соответствующим ее собственным ценностям. Теперь актриса должна Netflix 50 процентов ее зарплаты от последующей работы.

Украинка работала в таких известных проектах, как "Тихоокеанский рубеж: Восстание", "Шпион, который меня бросил" и сериал Disney "Асока".



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Источник: https://tsn.ua/glamur/zirka-gollivudu-ivanna-sahno-vidmovilasya-grati-rosiyanku-i-rozirvala-kontrakt-z-netflix-2545342.html
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