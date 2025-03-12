Украинский блоггер подал документы на российский паспорт, чтобы воевать на стороне РФ

Популярный блоггер из Кривого Рога Артур Бабич подал документы на получение паспорта Российской Федерации. Об этом он сообщил в своем фотоблоге.

Фото: из открытых источников

В частности, предатель, ставший известным благодаря TikTok, посетил миграционный центр и подал документы на смену гражданству. Бабич уверен, что получит российский паспорт и попросил журналистов больше не называть его украинским тиктокером.

"Пришел в миграционный центр Сахарова с папкой документов для подачи на гражданство. Поэтому, уважаемые журналисты, прекратите меня называть украинским тиктокером", – заявил Бабич.

Следует отметить, что Бабич еще до начала полномасштабной войны избрал сторону России. После начала вторжения он уехал в США, где не высказывался о войне, но активно распространял пропагандистские месседжи о "братских народах" и "мире между ними". Однако это не помогло, и впоследствии в Интернете появилось видео, на котором он вместе с другим блоггером поет гимн Украины, что привело к обвинениям в "дискредитации российской армии".

После этого Бабич молчал, но со временем стал жаловаться на финансовые затруднения и выражать желание вернуться в Россию, хотя раньше ему был запрещен въезд. Он даже заявил, что готов воевать на стороне окупантов ради российского паспорта. Сейчас, находясь в России, он, вероятно, получил положительный результат от своих одобрительных заявлений в адрес власти.

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