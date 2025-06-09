В Бейонсе прямо во время концерта полностью сползли штаны (ВИДЕО)

Бейонсе. Фото: goodfon

Во время концерта в Лондоне в рамках мирового тура "Cowboy Carter" 2025 года Бейонсе оказалась в крайне неудобной ситуации. Прямо на сцене ее штаны начали сползать, пока не упали полностью.

Бейонсе находится в туре, продвигая свой последний альбом "Cowboy Carte", который получил две премии Грэмми за "Альбом года" и "Лучший кантри-альбом". Певица до сих пор остается одной из самых популярных артисток в мире, а ее хиты "Single Ladies" и "Crazy In Love" известны миллионам поклонников.

Во время выступления в Лондоне произошла неожиданная ситуация. Во время исполнения песни "I'm That Girl" штаны Бейонсе начали сползать, а затем полностью упали с певицы. Все это сняли люди в зале, и записи быстро распространились по сети.

На другом видео заметно, как Бейонсе присела и медлительно подняла свои сценические штаны. Один из участников команды певицы подошел к ней и помог закрепить штаны, чтобы они снова не сползли с Бейонсе. Во время курьезного случая певица не останавливалась и продолжала исполнять песню перед публикой на концертной площадкой в Лондоне.

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