logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес В Бейонсе прямо во время концерта полностью сползли штаны (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Бейонсе прямо во время концерта полностью сползли штаны (ВИДЕО)

Курьезный случай произошел с Бейонсе во время ее концерта. Ее сценические штаны сползли с певицы.

сегодня, 09:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Бейонсе прямо во время концерта полностью сползли штаны (ВИДЕО)

Бейонсе. Фото: goodfon

Во время концерта в Лондоне в рамках мирового тура "Cowboy Carter" 2025 года Бейонсе оказалась в крайне неудобной ситуации. Прямо на сцене ее штаны начали сползать, пока не упали полностью.

Бейонсе находится в туре, продвигая свой последний альбом "Cowboy Carte", который получил две премии Грэмми за "Альбом года" и "Лучший кантри-альбом". Певица до сих пор остается одной из самых популярных артисток в мире, а ее хиты "Single Ladies" и "Crazy In Love" известны миллионам поклонников.

Во время выступления в Лондоне произошла неожиданная ситуация. Во время исполнения песни "I'm That Girl" штаны Бейонсе начали сползать, а затем полностью упали с певицы. Все это сняли люди в зале, и записи быстро распространились по сети.

На другом видео заметно, как Бейонсе присела и медлительно подняла свои сценические штаны. Один из участников команды певицы подошел к ней и помог закрепить штаны, чтобы они снова не сползли с Бейонсе. Во время курьезного случая певица не останавливалась и продолжала исполнять песню перед публикой на концертной площадкой в Лондоне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американская певица Бритни Спирс наконец-то призналась, с кем на самом деле потеряла девственность после 30 лет лжи. Несмотря на распространенные слухи раньше, им оказался не Джастин Тимберлейк, с которым Спирс имела отношения длительное время в начале карьеры.

Также "Комментарии" писали, что девять женщин обвиняют Джареда Лето в сексуальных притязаниях, когда они были подростками. Женщины описывают поведение певца, как "хищническое, ужасное и неприемлемое".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости