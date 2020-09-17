kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.09.2020

BTC/USD

11001.15

ETH/USD

365.94

LTC/USD

48.12

НБУ 17.09.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес В честь какого голливудского актера чаще всего называют детей
commentss НОВОСТИ Все новости

В честь какого голливудского актера чаще всего называют детей

Этот актер пользуется большой популярностью

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие родители хотят назвать своего малыша очень необычным и редким именем, поэтому подключают весь креатив и фантазию. А есть те, кто недолго думая называет ребенка в честь любимого актера или спортсмена. В Америке такая тенденция очень популярна. Издание The New York Post сообщает, что в США все чаще новорожденных стали называть в честь звезды "Матрицы" Киану Ривза. В национальном рейтинге это имя поднялось на 177 позиций.

В честь какого голливудского актера чаще всего называют детей

Имя самого доброго актера Голливуда пользуется большой популярностью. В переводе с гавайского оно означает "прохладный ветер с гор".  В честь Киану Ривза названо очень много малышей, родители даже в социальной сети создали хэштег #BabyKeanu и делятся снимками своих очаровательных детей. Один Киану даже появился в столице России.

Второе место по популярности занимает имя Арчи ("храбрый", "смелый"). Именно так зовут первенца актрисы Меган Маркл и принца Гарри. Еще в Америке становится распространенным имя Сейнт (в переводе "святой"), так назвали своего сына модель Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американский миллиардер Илон Маск дал своему шестому ребенку очень необычное имя, которое больше напоминает формулу.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!