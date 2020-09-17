В честь какого голливудского актера чаще всего называют детей

Многие родители хотят назвать своего малыша очень необычным и редким именем, поэтому подключают весь креатив и фантазию. А есть те, кто недолго думая называет ребенка в честь любимого актера или спортсмена. В Америке такая тенденция очень популярна. Издание The New York Post сообщает, что в США все чаще новорожденных стали называть в честь звезды "Матрицы" Киану Ривза. В национальном рейтинге это имя поднялось на 177 позиций.

Имя самого доброго актера Голливуда пользуется большой популярностью. В переводе с гавайского оно означает "прохладный ветер с гор". В честь Киану Ривза названо очень много малышей, родители даже в социальной сети создали хэштег #BabyKeanu и делятся снимками своих очаровательных детей. Один Киану даже появился в столице России.

Второе место по популярности занимает имя Арчи ("храбрый", "смелый"). Именно так зовут первенца актрисы Меган Маркл и принца Гарри. Еще в Америке становится распространенным имя Сейнт (в переводе "святой"), так назвали своего сына модель Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американский миллиардер Илон Маск дал своему шестому ребенку очень необычное имя, которое больше напоминает формулу.

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