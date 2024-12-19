В Европе погибла российская телеведущая и модель: что произошло

В столице Франции автомобиль насмерть сбил 34-летнюю российскую модель Светлану Савицкую. Инцидент произошел в пешеходной зоне, когда одна из машин, избегая столкновения, вылетела на тротуар.

В Париже трагически погибла российская модель

По словам знакомых погибшей, два автомобиля двигались навстречу, и один из них, чтобы избежать лобового удара, резко повернул, сбив пешехода.

"Этим пешеходом была наша Света. Мама просит молиться за ее душу каждого, кому она дорога", — рассказала близкая подруга модели.

Светлана родилась 9 марта 1990 года. Она окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных, но решила связать свою жизнь с модной индустрией. Она работала за границей и украшала обложки популярных журналов, таких как L'Officiel, Bazaar, Vogue и Glamour.

Помимо модельной деятельности, Светлана была телеведущей на каналах "Пятница!", Europa Plus TV и ЖАРА TV, а также занималась музыкой. Ее последний трек под названием "Супермэн" вышел в сентябре.

Родные Светланы сообщили, что прощание состоится 23 декабря.

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