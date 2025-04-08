В Литве разгорелся громкий скандал из-за гастролей Орбакайте и ее поездки в Крым

В Литве общественный деятель Валдас Барткявичюс выразил возмущение из-за запланированного концерта российской певицы Кристины Орбакайте, который состоится 31 мая в Вильнюсе. Орбакайте — дочь известной советской и российской певицы Аллы Пугачевой, а сама певица в 2014 году посетила оккупированный Крым. Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас также отреагировал на ситуацию.

Кристина Орбакайте. Фото: УНН

Барткявичюс отметил, что Орбакайте связана с российской пропагандой и подчеркнул, что она сознательно нарушила украинские законы, незаконно пересек границу для поездки в Крым в 2014 году. Он также напомнил, что Орбакайте выступала в Крыму в октябре 2022 года, когда полномасштабная война России против Украины продолжалась уже полгода.

В ответ на возмущение в соцсетях премьер-министр Литвы заявил, что организаторы концерта должны спросить Орбакайте о ее политических взглядах.

"Поддерживает ли она аннексию Крыма или выступает против нее?" – спросил Палуцкас.

Также он добавил, что видел фотографии, на которых Орбакайте получает награду от президента России Владимира Путина. Премьер-министр подчеркнул, что сейчас важнее узнать ее позицию по поводу войны в Украине.

"Организаторы концерта могут поставить этот вопрос и дать ответ общественности", — резюмировал Палуцкас.

Портал "Комментарии" писал, что российская певица Алла Пугачева, открыто осудившая вторжение России в Украину и покинувшая страну вместе с семьей, выразила поддержку своей старшей дочери Кристине Орбакайте. Орбакайте поделилась новым постом в социальных сетях, показав, как провела субботний ужин вместе с мужем в ресторане.