В приложении ДИЯ стартовал новый опрос для украинцев

Минцифра совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины запустила опрос, в котором каждый украинец может выбрать судебную команду Нацотбора на песенный конкурс Евровидение-2023. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram канал Минцифры.



В Дія стартовал опрос. Фото с открытых источников

Участие в опросе можно принять начиная с 31 октября. Голосование в приложении завершится 7 ноября. В общем, можно отдать голос за одного кандидата. Среди номинантов на членов жюри на Евровидение-2023 представлены следующие варианты:

Валерий Харчишин

Екатерина Павленко

Джамала

Тарас Тополя

Юлия Санина

DZIDZIO

Злата Огневич

Юлия Санина

Константин Томильченко

Тина Кароль

После завершения результатов трое участников, набравших наибольшее количество голосов, станут жюри от Украины на конкурсе Евровидение-2023.

Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania победила в 2022 году на песенном конкурсе. Обойдя английского конкурсанта на несколько десятков голосов. По правилам Украина как победительница конкурса должна была принять в следующем году Евровидение-2023 у себя. Но в результате войны с Россией организаторы конкурса перенесли Евровидение-2023 в Соединенное Королевство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что организаторы выбрали английский город для проведения Евровидения-2023. В следующем году песенный конкурс пройдет в Ливерпуле. Город известен легендарными музыкантами группы The Beatles, происходящими из Ливерпуля.

Также "Комментарии" писали о нововведениях в приложении "Дія". С середины сентября каждый украинец может зарегистрироваться на криптобирже Binance через государственное приложение "Дія".

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