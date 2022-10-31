В приложении ДИЯ стартовал новый опрос для украинцев

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Slava Kot
Минцифра совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины запустила опрос, в котором каждый украинец может выбрать судебную команду Нацотбора на песенный конкурс Евровидение-2023. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram канал Минцифры.
В Дія стартовал опрос. Фото с открытых источников
Участие в опросе можно принять начиная с 31 октября. Голосование в приложении завершится 7 ноября. В общем, можно отдать голос за одного кандидата. Среди номинантов на членов жюри на Евровидение-2023 представлены следующие варианты:
После завершения результатов трое участников, набравших наибольшее количество голосов, станут жюри от Украины на конкурсе Евровидение-2023.
Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania победила в 2022 году на песенном конкурсе. Обойдя английского конкурсанта на несколько десятков голосов. По правилам Украина как победительница конкурса должна была принять в следующем году Евровидение-2023 у себя. Но в результате войны с Россией организаторы конкурса перенесли Евровидение-2023 в Соединенное Королевство.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что организаторы выбрали английский город для проведения Евровидения-2023. В следующем году песенный конкурс пройдет в Ливерпуле. Город известен легендарными музыкантами группы The Beatles, происходящими из Ливерпуля.
Также "Комментарии" писали о нововведениях в приложении "Дія". С середины сентября каждый украинец может зарегистрироваться на криптобирже Binance через государственное приложение "Дія".
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