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В России добрались и до Элтона Джона: что известно

Деятельность организаций музыканта Элтона Джона признана нежелательной в РФ

сегодня, 08:29
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Недилько Ксения

Генпрокуратура РФ сочла нежелательной деятельность в России организаций британского музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation. Об этом сообщает прокремлевское издание РИА Новости.

В России добрались и до Элтона Джона: что известно

Элтон Джон

Ведомство отмечает, что несмотря на заявленную цель поддержки общественных объединений по профилактике и борьбе со СПИДом среди уязвимых групп, фонды сосредоточены на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи, изменения пола, а к политике стран, защищающих традиционные духовно-нравственные ценности.

Также отмечается, что с началом так называемой "СВО" организации Элтона Джона принимают участие в информационной кампании Запада по очернению России, а также сотрудничают с НКО-иноагентами.          

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 1 апреля на официальном YouTube-канале Аллы Пугачевой были опубликованы две новые композиции, обе на военную тему – это песни "Мама" и "Поцелуи войны".

Первая песня "Мама" является диалогом между погибшим на войне сыном и его матерью. В тексте звучат строки разочарования матери: "Как я могла отпустить тебя, сын, как могла. В это ужасный бой".

Музыку написал композитор Андрей Мухин, а текст песни – сама Алла Пугачева. Вторая композиция, "Поцелуи войны", по данным росСМИ, вдохновлена событиями Свирско-Петрозаводской операции 1944 года, когда советские войска прорвали оборону финской армии. Ранее в январе песня уже была опубликована в мужском исполнении на YouTube-канале композитора Андрея Мисина. Автором слов стал поэт Андрей Ординец.



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