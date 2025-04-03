В России добрались и до Элтона Джона: что известно

Генпрокуратура РФ сочла нежелательной деятельность в России организаций британского музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation. Об этом сообщает прокремлевское издание РИА Новости.

Элтон Джон

Ведомство отмечает, что несмотря на заявленную цель поддержки общественных объединений по профилактике и борьбе со СПИДом среди уязвимых групп, фонды сосредоточены на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи, изменения пола, а к политике стран, защищающих традиционные духовно-нравственные ценности.

Также отмечается, что с началом так называемой "СВО" организации Элтона Джона принимают участие в информационной кампании Запада по очернению России, а также сотрудничают с НКО-иноагентами.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 1 апреля на официальном YouTube-канале Аллы Пугачевой были опубликованы две новые композиции, обе на военную тему – это песни "Мама" и "Поцелуи войны".

Первая песня "Мама" является диалогом между погибшим на войне сыном и его матерью. В тексте звучат строки разочарования матери: "Как я могла отпустить тебя, сын, как могла. В это ужасный бой".

Музыку написал композитор Андрей Мухин, а текст песни – сама Алла Пугачева. Вторая композиция, "Поцелуи войны", по данным росСМИ, вдохновлена событиями Свирско-Петрозаводской операции 1944 года, когда советские войска прорвали оборону финской армии. Ранее в январе песня уже была опубликована в мужском исполнении на YouTube-канале композитора Андрея Мисина. Автором слов стал поэт Андрей Ординец.