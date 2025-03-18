В России скончался народный артист Киркоров: что известно

Умер народный артист России Бедрос Киркоров, сообщил его сын Филипп. Киркорову-старшему было 92 года.

Бедрос и Филипп Киркоровы

Об этом эстрадный певец-путинист сообщил в своих соцсетях.

"Я уже не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", – написал российский певец.

Причиной смерти Бедроса Киркорова стала остановка сердца, сообщила представительница Филиппа Киркорова.

Что известно об отце Киркорова

Бедрос Киркоров – болгарский, советский и русский певец армянского происхождения, народный артист Болгарии, народный артист РФ, отец Филиппа Киркорова.

Родился в семье сапожника. Его родители пели в городском хоре и брали маленького Бедроса с собой. В детстве Бедрос хотел участвовать в танцевальном коллективе, но все места были заняты. Таким образом, Бедрос попал в хор. В хоре за голос, выделявшийся среди последних, получает прозвище "труба". В армии пел в военном ансамбле.

В Болгарии Киркорова услышал композитор Арно Бабаджанян и пригласил в Москву, чтобы он смог получить музыкальное образование.

Бедрос со второй женой Людмилой жил в Великом Новгороде, владея фермой в Новгородской области. Часто сопровождал на гастролях сына. Гастролировал сольно, регулярно выступал и перед новгородцами, участвовал в общественной деятельности, занимался благотворительностью.

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