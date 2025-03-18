В России скончался народный артист Киркоров: что известно

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Недилько Ксения
Умер народный артист России Бедрос Киркоров, сообщил его сын Филипп. Киркорову-старшему было 92 года.
Бедрос и Филипп Киркоровы
Об этом эстрадный певец-путинист сообщил в своих соцсетях.
Причиной смерти Бедроса Киркорова стала остановка сердца, сообщила представительница Филиппа Киркорова.
Бедрос Киркоров – болгарский, советский и русский певец армянского происхождения, народный артист Болгарии, народный артист РФ, отец Филиппа Киркорова.
Родился в семье сапожника. Его родители пели в городском хоре и брали маленького Бедроса с собой. В детстве Бедрос хотел участвовать в танцевальном коллективе, но все места были заняты. Таким образом, Бедрос попал в хор. В хоре за голос, выделявшийся среди последних, получает прозвище "труба". В армии пел в военном ансамбле.
В Болгарии Киркорова услышал композитор Арно Бабаджанян и пригласил в Москву, чтобы он смог получить музыкальное образование.
Бедрос со второй женой Людмилой жил в Великом Новгороде, владея фермой в Новгородской области. Часто сопровождал на гастролях сына. Гастролировал сольно, регулярно выступал и перед новгородцами, участвовал в общественной деятельности, занимался благотворительностью.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что мать бывшего главного редактора газеты "Сегодня" и члена пророссийской политической партии "Русский блок" Олеся Бузины скончалась десять лет спустя после гибели ее сына. Валентина Павловна перенесла инфаркт в январе этого года.
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