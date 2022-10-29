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В сеть попало фото израильского паспорта Собчак

У Собчака возможно еще один паспорт, кроме российского.

сегодня, 22:30
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Автор:

Slava Kot

Недавно российская телеведущая и пропагандистка Кремля Тина Канделаки обнародовала фото якобы паспорта Ксении Собчак, изданного Израилем. Доказательства были изложены в собственном Telegram каналы Канделаки.

В сеть попало фото израильского паспорта Собчак

Израильский паспорт Собчак. Фото с Telegram Тины Канделаки

Тина Канделаки опубликовала фото израильского паспорта Собчак и добавила несколько цитат российской журналистки.

В целом Собчак несколько раз подозревали в полученных паспортах другой страны, и большинство ее цитат в посту российской пропагандистки Тины Канделаки касаются этого. В первом комментарии Собчак обвиняю Russia Today в том, что те на пустом городе придумали историю о паспорте – цитата датирована 2021 годом. В то время как остальные две уже были после полномасштабного вторжения.

На фото паспорта Собчак видна дата выдачи – 20 сентября и срок действия – до 2027 года.

Следует отметить, что этот документ называется временным паспортом Израиля, а не полноценным гражданством страны.

Фото израильского паспорта Ксении Собчак можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сеть попало видео, где Собчак убегает из России. Российская телеведущая и актриса уехала в Беларусь, где пересекла границу с Литвой. В России 26 октября задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов. По делу по задержанию также фигурирует Собчак.

Также "Комментарии" писали о грузине, не впустившем в свое заведение российскую журналистку Ксению Собчак. Владелец питания объяснял, что россияне оккупировали 20% территории Грузии, но Собчак не поняла, почему грузин поддерживает Украину, где РФ также оккупировала значительные территории.



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Источник: https://t.me/tikandelaki/13457
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