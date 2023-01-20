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В сети решили провести кастинг голливудских актеров на роли украинских политиков (ФОТО)

Из-за событий связанных с деятельностью и смертью Дениса Киреева в социальной сети решили представить, каким бы мог быть кастинг актеров на экранизации этой детективной истории.

сегодня, 12:00
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Автор:

Slava Kot

19 января издание Wall Street Journal опубликовало большой материал о расследовании последних дней жизни бизнесмена Дениса Киреева, где пыталось ответить на вопрос, был ли 45-летний предателем или героем Украины. Пользователи Twitter решили представить, как выглядели бы актеры этой детективной истории в адаптации на Netflix. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter "Тимчіно морено".

В сети решили провести кастинг голливудских актеров на роли украинских политиков (ФОТО)

В Twitter проводят кастинг актеров на роли украинских политиков

Дмитрий Киреев в разные этапы своей жизни был связан с российским и украинским бизнесом, но в последние годы украинец руководил активами богатых людей, относящихся к российским силам. Таким образом, Киреев получил большое количество связей в России.

В 2021 г. руководитель ГУР Кирилл Буданов провел разговор с украинским бизнесменом, где просил использовать свои знания и связи с российскими элитами в пользу Украины. Как следствие, Дмитрий Киреев предупредил украинские власти о российском наступлении за несколько часов до начала вторжения. Буданов утверждает, что действия Киреева помогли подготовить Киев к защите от российской агрессии в первые дни войны.

Через две недели Кирееву позвонил по телефону сотрудник Службы безопасности Украины, который попросил встретиться с ним в центре Киева. Через несколько часов мертвое тело 45-летнего мужчины обнаружили с пулевыми ранениями. Как заявили в СБУ, он был убит как предатель Украины, однако Киреев был похоронен с почестями, а президент Украины посмертно наградил его медалью за исключительные заслуги в защите Украины.

Социальные сети отреагировали на подобную детективную историю и решили провести импровизированный кастинг для Netflix:

В сети решили провести кастинг голливудских актеров на роли украинских политиков (ФОТО) - фото 2
В сети решили провести кастинг голливудских актеров на роли украинских политиков (ФОТО) - фото 3
В сети решили провести кастинг голливудских актеров на роли украинских политиков (ФОТО) - фото 4
В сети решили провести кастинг голливудских актеров на роли украинских политиков (ФОТО) - фото 5
В сети решили провести кастинг голливудских актеров на роли украинских политиков (ФОТО) - фото 6
В сети решили провести кастинг голливудских актеров на роли украинских политиков (ФОТО) - фото 7
В сети решили провести кастинг голливудских актеров на роли украинских политиков (ФОТО) - фото 8
В сети решили провести кастинг голливудских актеров на роли украинских политиков (ФОТО) - фото 9
В сети решили провести кастинг голливудских актеров на роли украинских политиков (ФОТО) - фото 10
В сети решили провести кастинг голливудских актеров на роли украинских политиков (ФОТО) - фото 11

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Источник: https://twitter.com/Abscurat/status/1616037202395291648
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