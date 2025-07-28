Вайкуле со сцены озвучила срочный призыв по отношению к Украине: что требовала

Латвийская певица Лайма Вайкуле продолжает открыто поддерживать Украину и осуждать агрессию России. Несмотря на то, что полномасштабная война длится уже четвертый год, артистка не изменила свою четкую позицию и не молчит о том, что беспокоит мир.

Фото: 24 Канал

На ежегодном музыкальном фестивале Laima RendezVous, который проходит в латвийской Юрмале по ее инициативе, певица еще раз публично заявила о своей поддержке Украины. Выступая со сцены, Вайкуле призвала не только к завершению войны, но и к активной помощи украинцам в борьбе за свободу:

"Самое главное сегодня — не скажу ничего нового — чтобы закончилась война. Ничего нет важнее этого. Поэтому будем все держать кулаки за то, чтобы война закончилась. Лучше дайте Украине оружие. А музыку мы всегда споем", — сказала она под аплодисменты зрителей.

Это не первый случай, когда Лайма Вайкуле высказывается против войны и политики Кремля. Еще в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения РФ она осудила действия России и неоднократно высказывалась в поддержку украинцев. Ее публичные заявления вызвали недовольство со стороны пророссийских медиа, однако артистка осталась верна своим убеждениям.

Еще раньше, в 2018 году, во время концерта в Одессе, Вайкуле заявила, что не будет выступать в аннексированном Крыму, независимо от предложенных гонораров. Позже, в интервью российскому телевидению, она подтвердила свою позицию, отметив, что поедет на полуостров только после снятия санкций и деоккупации.

Как уже писал портал "Комментарии", латвийская певица Лайма Вайкуле вновь высказала свою четкую позицию по поводу полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, и поделилась мнениями об отношении к русскому языку.