ВИЧ-позитивная украинская телеведущая заразилась коронавирусом

ВИЧ-позитивная украинская телеведущая канала Kyiv Live Кристина Шапран сообщила о том, что больна коронавирусом. Нерадостной новостью она поделилась в интервью "Радио Свобода".

Фото: личный архив Шапран

Ведущая сообщила, что болезнь протекает легко. Из симптомов на 10 день осталась только слегка повышенная температура.

"Чувствую себя вполне нормально. Я еще шутила, что мне расхотелось ныть. А захотелось секса, значит, я на правильном пути. Из симптомов у меня все еще пока держится 37,2 по вечерам, утром просыпаюсь обычно с 36,6", — рассказывает телеведущая.

Также Шапран поделилась своими ощущениями, как это жить без обоняния, называя их странными и жалуясь, что приходилось готовить еду, используя таймер, чтобы та не подгорела.

"Вчера заметила, что начали появляться едва заметные запахи. У меня исчезало обоняние. Очень странное ощущение, ни на что не похоже, когда ты не понимаешь, ни как ты пахнешь, ни как в доме пахнет, как пища пахнет: она вообще съедобная или не очень. И только в такие моменты осознаешь, что это такие простые и привычные вещи, но без них — никак. И боишься уже оставлять без таймера готовиться пищу — если она начнет гореть, ты не почувствуешь", — говорил Кристина Шапран.

По ее словам, не смотря на основное ее заболевание, протокол лечения COVID-19 не отличается от того, как лечат ВИЧ-отрицательных пациентов.

"На сегодняшний день мое состояние такое же, как и у любого здорового человека, который за собой следит. Уровень моего иммунитета выше, чем у большинства среднестатистических людей, которые не спят, по пятницам выпивают и курят, например", — отмечает Кристина Шапран.

Телеведущая также выдвигает предположение, что препараты антиретровирусной терапии помогают и при лечении других вирусов.

"Мне сложно с врачебной точки зрения объяснить, как это работает. Как я понимаю, те препараты, которые закрывают клетки от вторжения вируса ВИЧ, они же помогают ее защитить и от каких-то других вирусов, делая несколько менее уязвимой иммунную систему. Думаю, что COVID-19 проходит у меня в достаточно легкой форме, в том числе, и благодаря этому", — добавила телеведущая.





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