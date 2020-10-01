ВИЧ-позитивная украинская телеведущая заразилась коронавирусом

ВИЧ-позитивная украинская телеведущая канала Kyiv Live Кристина
Шапран сообщила о том, что больна коронавирусом. Нерадостной новостью она
поделилась в интервью "Радио Свобода".
Фото: личный архив Шапран
Ведущая сообщила, что болезнь протекает легко. Из
симптомов на 10 день осталась только слегка повышенная температура.
"Чувствую себя вполне нормально. Я еще шутила, что мне
расхотелось ныть. А захотелось секса, значит, я на правильном пути. Из
симптомов у меня все еще пока держится 37,2 по вечерам, утром просыпаюсь обычно
с 36,6", — рассказывает телеведущая.
Также Шапран поделилась своими ощущениями, как это жить
без обоняния, называя их странными и жалуясь, что приходилось готовить еду,
используя таймер, чтобы та не подгорела.
"Вчера заметила, что начали появляться едва заметные
запахи. У меня исчезало обоняние. Очень странное ощущение, ни на что не похоже,
когда ты не понимаешь, ни как ты пахнешь, ни как в доме пахнет, как пища
пахнет: она вообще съедобная или не очень. И только в такие моменты осознаешь,
что это такие простые и привычные вещи, но без них — никак. И боишься уже
оставлять без таймера готовиться пищу — если она начнет гореть, ты не
почувствуешь", — говорил Кристина Шапран.
По ее словам, не смотря на основное ее заболевание,
протокол лечения COVID-19 не отличается от того, как лечат ВИЧ-отрицательных
пациентов.
"На сегодняшний день мое состояние такое же, как и у
любого здорового человека, который за собой следит. Уровень моего иммунитета
выше, чем у большинства среднестатистических людей, которые не спят, по
пятницам выпивают и курят, например", — отмечает Кристина Шапран.
Телеведущая также выдвигает предположение, что препараты
антиретровирусной терапии помогают и при лечении других вирусов.
"Мне сложно с врачебной точки зрения объяснить, как это
работает. Как я понимаю, те препараты, которые закрывают клетки от вторжения
вируса ВИЧ, они же помогают ее защитить и от каких-то других вирусов, делая
несколько менее уязвимой иммунную систему. Думаю, что COVID-19 проходит у меня
в достаточно легкой форме, в том числе, и благодаря этому", — добавила
телеведущая.
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