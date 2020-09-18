Видеофакт: Бритни Спирс похвасталась необычным умением

Американская певица Бритни Спирс похвасталась, как умеет ходить на руках. Соответствующее видео Спирс выложила на своей странице в инстаграме.

"Какой необычный вид! Попробуйте только посмотреть на мир с другой стороны", - подписала пост певица.

В комментариях пользователи восхищаются таким умением, кто-то даже предлагает начинать совместные походы по городу таким способом.





Как ранее сообщали "Комментарии", Бритни Спирс пообещала оказать финансовую помощь своим подписчикам.

Такую инициативу она перехватила от своей сестры, которая также участвовала в челлендже. Видео Бритни сразу стало очень популярным и на данный момент собрало уже около 1,5 млн просмотров. Некоторые подписчики звезды просят у нее помощи, а некоторые просто благодарят за такую инициативу.

Эстафету челленджа #DoYourPartChallenge певица передала актерам Кейт Хатсон и Уиллу Смиту, а также своему парню Сэму Ашгари.

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