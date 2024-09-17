Виктор Гевко о своих заработках во время войны: "Трачу много"

Виктор Гевко, известный украинский шоумен и звезда "Лиги смеха", недавно поделился в интервью со Славой Деминым деталями своих доходов и расходов в военное время. По его словам, ведение различных мероприятий и выступления с командой КВН "VIP Тернополь" позволяют ему зарабатывать в среднем от 5 тысяч долларов ежемесячно. Интересно, что условия контрактов зависят от ситуации: к примеру, для военных Гевко готов выступить со значимой скидкой.

Виктор Гевко рассказал о доходах и расходах

"Бывает по-разному. Если бы ты позвонил мне и сказал, что надо через три дня выступить или что-то провести — мы можем договориться гораздо дешевле. Военным также я делаю скидку. Мы можем встретиться на вашем празднике и за тысячу долларов, надо, чтобы так сложились обстоятельства. Но в этом плане я достаточно гибкий.

Расходы шоумена составляют примерно 2 тысячи долларов в месяц и уходят на оплату коммунальных услуг, поддержку автомобилей и другие нужды. По словам Гевко, значительная часть расходов приходится на повседневные нужды, а жена мечтает о собственном доме, хотя сам Виктор видит больше перспектив в инвестициях в свой бизнес и команду.

"Трачу много. Квартира, коммуналка, машины, заправить машины. Такие повседневные расходы, где-то 2 тысячи долларов. Жена хочет дом, но я за то, чтобы вкладывать, инвестировать в какой-то бизнес, в "VIP Тернополь", у себя, в другие проекты", — поделился шоумен.

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