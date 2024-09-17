Виктор Гевко о своих заработках во время войны: "Трачу много"

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Черновалова Кристина
Виктор Гевко, известный украинский шоумен и звезда "Лиги смеха", недавно поделился в интервью со Славой Деминым деталями своих доходов и расходов в военное время. По его словам, ведение различных мероприятий и выступления с командой КВН "VIP Тернополь" позволяют ему зарабатывать в среднем от 5 тысяч долларов ежемесячно. Интересно, что условия контрактов зависят от ситуации: к примеру, для военных Гевко готов выступить со значимой скидкой.
Виктор Гевко рассказал о доходах и расходах
Расходы шоумена составляют примерно 2 тысячи долларов в месяц и уходят на оплату коммунальных услуг, поддержку автомобилей и другие нужды. По словам Гевко, значительная часть расходов приходится на повседневные нужды, а жена мечтает о собственном доме, хотя сам Виктор видит больше перспектив в инвестициях в свой бизнес и команду.
Читайте на портале "Комментарии" — Лидер украинской группы "Антитела", Тарас Тополя, не жалуется на финансовые трудности, даже в сложный период войны. Зарабатывая более 5 тысяч долларов ежемесячно, он вместе с коллегой из группы ведет успешный бизнес, подробности которого решили пока держать в тайне. В то же время
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