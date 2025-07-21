Винник из спокойной Германии резко обратился к украинцам: соцсети в шоке

Пока украинские защитники защищают государство на передовой, а волонтеры без устали поддерживают армию, певец Олег Винник, с начала полномасштабного вторжения живущий в Германии, неожиданно решил обратиться к соотечественникам. В своем TikTok он опубликовал эмоциональное видео, где призывал украинцев к единству и взаимопониманию. Однако реакция пользователей соцсетей оказалась совсем не такой, на которую артист, вероятно, надеялся.

Фото: из открытых источников

Со скорбной интонацией в голосе Винник задал риторический вопрос: почему украинцы начали "ненавидеть друг друга"? Он вспомнил, как в первые дни полномасштабной войны все были объединены, поддерживали друг друга, а мир увлекался украинской сплоченностью. Артист выразил сожаление из-за агрессивных комментариев в соцсетях, где, по его словам, люди начали ссориться вместо того, чтобы сосредоточиться на общем враге.

"Что с нами произошло? Почему мы ищем виновных среди своих — кто какой язык использует, кто где живет, кто чем помогает? Мы не враги друг другу", — сказал певец.

Но все это прозвучало из-за границы, где артист находится уже несколько лет, и это возмутило многих украинцев.

В комментариях под видео пользователи дали Виннику резкий отпор. Многие напомнили, что певец не был рядом со страной в самые трудные моменты, когда другие оставались, воевали или помогали. Люди упрекали его бегством, молчанием в критические времена и тем, что он пытается морально учить тех, кто реально пережил войну.

"Ты был не с нами — значит, не имеешь морального права поучать", — такова была суть большинства ответов.

Комментарии превратились в бурю критики:

– "В начале войны все были вместе, кроме тебя". – "Олежка, мы здесь, мы держимся, а ты просто гость в новой стране". – "Когда гремело – тебя не было, а теперь ты рассказываешь, как нам жить?", — пишут украинцы.

Как уже писал портал "Комментарии", любимец женщин и известный украинский певец Олег Винник рассказал, почему не выставляет личную жизнь напоказ. Об этом мужчина рассказал в программе "Жизнь известных людей".