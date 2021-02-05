Владимир Дантес признался во вредной привычке

По словам певца, он не может отказать себе в крепком кофе известной сети. Муж Нади Дорофеевой признался, что первым делом прибыв в новый город или страну покупает себе кофе в сети Starbucks. По словам певца, напиток ассоциируется у него со вкусом приключений и путешествий.

Владимир Дантес (фото из открытых источников)

Дантес рассказал, что редко когда его имя пишут правильно, и он собрал уже целую коллекцию вариаций имени "Владимир".

"Оказалось, что моё имя супер сложное для иностранцев. Вова — они вообще не понимают. Смешно в Италии было, т.к моё имя созвучно для них со словом Uovo- яйцо. В Америке писали — Bloodimir, в Азии вообще — Ladimier. Короче, писали как хотели и слышали. И я придумал хэштэг- #callmevladimir",- написал Владимир Дантес на своей странице в социальной сети.

Напомним, 32-летний популярный исполнитель и ведущий Владимир Дантес признался, что изменял своим девушкам в предыдущих отношениях. Такое заявление он сделал в программе "Ж F*CKTOR" на YouTube-канале. Артист рассказал, что потерял девственность в 20 лет и через некоторое время стал очень популярным (в 2008 году он вместе с Вадимом Олейником выиграл "Фабрику звезд-2" и начал петь в группе "ДиО.фильмы", — прим. авт.). Эта популярность "сорвала ему башню", поэтому он стал несерьезно относиться к отношениям. Он часто изменял девушкам, с которым начинал встречаться.

Дантес признался, что в тот момент ему не было стыдно за свои поступки. Певцу было все равно на то, что он говорил девушке одно, а делал — другое. Исполнитель рассказал, что на данном этапе жизни, когда он повзрослел и связал себя узами брака с Надеждой Дорофеевой, он переосмыслил свое поведение и перестал ходить "на лево".



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