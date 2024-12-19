Внезапно умерла 18-летняя звезда шоу "Україна має талант"



















Украинская гимнастка, танцовщица и участница талант-шоу "Україна має талант 4" Эмили Москаленко, также принимавшая участие во многих международных конкурсах, ушла из жизни в возрасте 18 лет.

Эмили Москаленко (фото из открытых источников)

Печальную новость сообщила ее мать Татьяна на своей странице в Facebook.

"Боль. Прошу без вопросов. Ты всегда в моем сердце. Спи, моя девочка", — написала женщина.

Эмили родом из Полтавы. Она впервые обрела широкую популярность в 5-летнем возрасте, когда покорила судей и зрителей шоу "Украина имеет талант" своей невероятной гибкостью, став финалисткой проекта.

Позже ее мать решила помочь дочери развивать способности и Эмили начала заниматься в студии pole dance, а также тренировалась в чирлидинге.

В течение своей карьеры девушка представляла Украину на соревнованиях в Румынии, Германии, Бельгии, Испании, Вьетнаме и Австралии, получая многочисленные награды за свое мастерство и гибкость.

В последние годы семья Москаленко проживала в Киеве.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 20-летняя певица скончалась после серии тайских массажей . Молодая тайская поп-звезда Пинг Чаяда, которой было всего 20 лет, умерла после серии тайских массажей. Женщина решила воспользоваться традиционной медициной, которая спровоцировала серьезные осложнения со здоровьем и в конце концов могла вызвать смерть певицы.

Пинг Чаяда решила снять напряжение и пойти на традиционный тайский массаж. После первого сеанса массажа певица начала чувствовать боль в шее и плечах. Она не обратила на это внимания считая, что это временные последствия массажа, которые также спровоцировали онемение в руке. На следующей неделе Чаяда вернулась в салон, чтобы получить второй массаж. Через две недели и еще нескольких сеансов тайского массажа тело артистки начало твердеть, и проблема настолько обострилась, что она даже не могла лечь. Вскоре после этого она начала чувствовать покалывание, зуд в пальцах и онемение правой ноги.



