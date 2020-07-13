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Внука Элвиса Пресли нашли мертвым

В Калифорнии умер внук короля рок-н-ролла Элвиса Пресли

сегодня, 10:52
Автор:

Наталья Шевченко
Внука Элвиса Пресли нашли мертвым

В   г.Калабасас (штат Калифорния), в квартире обнаружили тело 27-летнего Бенджамина Кио - внука Элвиса Пресли. 

Мать погибшего, Лиза Мэри Пресли подтвердила информацию о смерти своего сына. Предположительно, юноша свел счеты с жизнью.

 Мэри опустошена, но пытается оставаться сильной ради своих детей: 11-летних близнецов и старшей дочери Райли. 

 Внук короля рок-н-ролла не был публичным человеком и многое скрывал от общества и родных.

Бенджамин Кио, как и его дедушка занимался музыкой. В 2009 году он заключил со звукозаписывающим лейблом контракт на 5 миллионов долларов. По словам знакомых, парень был очень похож на своего легендарного деда. 

Отметим, что Лиза Мэри Пресли также занимается музыкой: она певица. Женщина была дважды замужем. Первый раз она вышла замуж за Майкла Джексона, позже - за  Николаса Кейджа.

Напомним, 16 августа, весь мир отмечает День памяти короля рок-н-ролла Элвиса Пресли – певца, актера, шоумена, экспериментатора и первого секс-идола в мире музыки

 


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Источник: https://www.tmz.com/2020/07/12/lisa-marie-presley-son-benjamin-keough-dead-dies-suicide-elvis/
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