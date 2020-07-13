Внука Элвиса Пресли нашли мертвым

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Наталья Шевченко
В г.Калабасас (штат
Калифорния), в квартире обнаружили тело 27-летнего Бенджамина Кио - внука Элвиса
Пресли.
Мать погибшего, Лиза Мэри Пресли подтвердила информацию о смерти своего сына. Предположительно, юноша
свел счеты с жизнью.
Мэри опустошена, но пытается оставаться сильной ради своих детей: 11-летних близнецов и старшей дочери Райли.
Внук короля рок-н-ролла
не был публичным человеком и многое скрывал от общества и родных.
Бенджамин Кио, как и его дедушка занимался музыкой. В 2009 году он заключил со звукозаписывающим лейблом контракт на 5 миллионов долларов. По словам знакомых, парень был очень похож на своего легендарного деда.
Отметим, что Лиза Мэри Пресли также занимается музыкой: она певица. Женщина была дважды замужем. Первый раз она вышла замуж за Майкла Джексона, позже - за Николаса Кейджа.
Напомним, 16 августа, весь мир отмечает День памяти короля рок-н-ролла Элвиса Пресли – певца, актера, шоумена, экспериментатора и первого секс-идола в мире музыки
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