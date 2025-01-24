Во всем виноват Питт: шокирующий инсайд об Анджелине Джоли

Анджелина Джоли переживает тяжелое разочарование после того, как ее не включили в номинанты на премию "Оскар" за роль в фильме "Мария". Хотя она получила номинацию на Золотой глобус и активно рекламировала свою роль, отсутствие поддержки со стороны Академии кино стало настоящим ударом. Имеет ли это отношение к ее громкому разводу с Брэдом Питтом – читайте дальше.

Анджелину Джоли, по всей вероятности, глубоко огорчило решение не номинировать ее на премию Оскар за роль Марии Каллас в фильме "Мария". Джоли, которая в течение нескольких месяцев училась петь для этой роли, откровенно отметила, что переживала боль оперной певицы как свою собственную.

Однако несмотря на номинацию на Золотой глобус, актриса была проигнорирована как Академией кинематографических искусств, так и Гильдией актеров. Источники в Голливуде предполагают, что Джоли будет "глубоко расстроена" из-за отсутствия номинации на Оскар, ведь она активно продвигала фильм через многочисленные публикации и выступления, включая первый выход на шоу Джимми Феллона более десяти лет.

"Анджелина будет расстроена. Она много работала для этого фильма, была на обложках журналов, снималась в многочисленных программах", — сказал один из собеседников, близкий к премии.

Однако некоторые считают, что ее игнорирование на основных кинонаградах связано с ее публичным разводом с Брэдом Питтом.

"Это еще раз показывает, что Голливуд на стороне Брэда", — отметил инсайдер, добавив, что хотя иностранная пресса любит Джоли, "сам Голливуд не готов идти против Брэда и голосовать за Анджелину". В течение восьми лет напряженных юридических битв, завершившихся в декабре, Джоли неоднократно отмечала, что была уставшей и стремилась исцеления для себя и своих детей.

Однако другой источник Tinseltown рассказал Page Six:

"Развод завершен, и так, политика немного играет роль вместе с фильмами и спектаклями. Но факт в том, что есть много номинантов, впервые номинированных, свидетельствует о том, что у нас все еще есть здоровая отрасль".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в США обнародовали список номинантов на 97-ю церемонию вручения премии "Оскар". В списке — самые громкие киноработы года, среди которых "Дюна: Часть вторая", "Бруталист" и "Wicked: Чародейка". Нынешние номинации обещают ожесточенную конкуренцию, ведь отмечены как дебютанты, так и легенды мирового кино. Полный список номинантов премии см. по ссылке.