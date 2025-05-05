Врачи проигнорировали жалобы маленькой актрисы: она скончалась страшной смертью

В Бразилии произошла трагедия — 11-летняя актриса Милена Брандан, известная по роли в сериале Netflix Sintonia, скончалась после 12 сердечных приступов, произошедших в течение двух дней. О смерти дочери сообщила ее мать Тейс Брандан.

Милена Брандан

Девочке стало плохо еще 24 апреля — она жаловалась на сильные головные боли, боли в ноге, усталость, потерю аппетита и периодическую потерю сознания. Несмотря на обращения в несколько медицинских учреждений, среди которых были городской пункт неотложной помощи и две государственные больницы в Сан-Паулу, точного диагноза так и не установили.

24 апреля в государственной больнице Педрейра врач предположил, что у девочки денге, однако никаких анализов не сделали – ребенка просто отправили домой с жаропонижающими препаратами. Через два дня, 26 апреля, Милена вынуждена была покинуть модельный показ из-за резкой боли в ноге. Ее снова доставили в ту же больницу, но обследование снова ничего не обнаружили, и ребенка отправили отдыхать домой.

28 апреля семья собиралась пойти в церковь, однако вынуждена была остаться дома — Милена чувствовала себя слишком слабой. На следующий день девочка потеряла сознание в ванной после ужина. Ее срочно доставили в медицинское учреждение Maria Antonieta, где врачи порекомендовали немедленную госпитализацию.

Уже в больнице Гранжау состояние Милены резко ухудшилось — всего за два дня она перенесла 12 сердечных приступов и умерла 3 мая. Причина смерти пока не установлена.

По словам матери девочки, врачи до сих пор не могут объяснить, что привело к трагедии. Уже после смерти стало известно, что у Милены могла быть опухоль мозга — об этом свидетельствовали дополнительные тесты, сделанные только в конце болезни. Женщина выразила сомнения в принадлежности оказанной медицинской помощи.

Милена Брандан дебютировала по телевидению в октябре 2023 года. Она снималась в бразильских сериалах A infância de Romeu e Julieta ("Детство Ромео и Джульетты") и A Caverna Encantada ("Очарованная пещера").

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