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Все границы перейдены: предательница Повалий открыто оправдала преступления РФ

Опальная певица продолжает играть на руку кремлевской пропаганде

сегодня, 11:40
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Автор:
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Клименко Елена

Певица Таисия Повалий, поддерживающая политический режим Путина, снова поразила очередную неправду об Украине.

Все границы перейдены: предательница Повалий открыто оправдала преступления РФ

Таисия Повалий. Фото: 24 Канал

Артистка продолжает подыгрывать российской пропаганде, участвуя в разных программах на российских каналах. В этот раз она распространила абсурдные утверждения о том, что "Господь с нами", заявив, что Россия якобы спасает человечество, в то время как Украина вроде бы стремится его уничтожить. Однако она забыла упомянуть, что именно Россия вторглась на территорию независимого государства и ежедневно уносит жизни мирных граждан.

Кроме того, Повалий не упустила возможности похвалить действия России в Украине, откровенно поддержав агрессора и пожелав РФ победы.

"Я вам хочу сказать серьезно. Господь бережет Россию и человечество от вымирания, потому что наша вера, наш генофонд — это божественные ценности, продолжающие цивилизацию. Все, что происходит в Украине, приводит к уничтожению человечества. Я верю, что Господь с нами в России и что Он приведет нас к победе", — заявил он.

До полномасштабной войны Таисия Повалий уже была известна своей пророссийской позицией и вторжение 24 февраля 2022 года не изменило ее взглядов. Она осталась в России, поддержала войну и продолжает зарабатывать деньги в крови. За ее позицию она была внесена в санкционный список СНБО, а также конфисковано ее имущество в Украине.

Несмотря на санкции, Повалий не перестает выступать в России, исполняя украинские песни, в том числе популярную композицию "Червона Рута". Этот поступок вызвал критику со стороны сестры композитора Владимира Ивасюка, обвинившей певицу в воровстве.

Как уже писали "Комментарии", Таисия Повалий, после начала российской агрессии избравшая поддерживать Кремль, заявила о своих планах создать "российско-украинский" альбом. Неоднократно поддерживавшая российскую пропаганду певица в интервью российским СМИ рассказала об этом замысле.



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