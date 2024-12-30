Всемирно известная актриса чуть не умерла во время беременности: что произошло

Голливудская актриса Галь Гадот, которую зрители знают по фильмам "Чудо-женщина", "Форсаж" и "Белоснежка", недавно поделилась личной историей, шокировавшей ее поклонников. В марте звезда стала мамой в четвертый раз, но еще во время беременности она столкнулась с серьезными медицинскими проблемами, заставившими ее пережить сложную операцию.

Галь Гадот рассказала об операции на мозге

По словам Гадот, на восьмом месяце беременности она начала испытывать сильные головные боли, буквально "приковавшие" ее к постели. После длительных страданий актриса обратилась к врачам и прошла МРТ. Результаты шокировали – у нее обнаружили тромб в мозге. Ситуация была критической, и медики настояли на срочной операции.

"Это было в феврале, на последних месяцах беременности. Я долго терпела нестерпимую боль, пока обследование не показало страшную правду. Для меня и моей семьи это стало настоящим ударом. Это напомнило, насколько хрупка наша жизнь", — поделилась актриса в Instagram.

Несмотря на риски, операция прошла успешно. Гадот смогла завершить беременность и родила здорового ребенка. Она признается, что этот опыт научил ее больше дорожить каждый день и всегда обращать внимание на сигналы организма.

Актриса призвала своих поклонников не игнорировать симптомы, которые могут указывать на серьезные заболевания, и не откладывать визит к врачу.

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