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Всемирно известная актриса чуть не умерла во время беременности: что произошло

Галь Гадот рассказала о серьезных проблемах со здоровьем во время беременности

сегодня, 15:01
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Черновалова Кристина

Голливудская актриса Галь Гадот, которую зрители знают по фильмам "Чудо-женщина", "Форсаж" и "Белоснежка", недавно поделилась личной историей, шокировавшей ее поклонников. В марте звезда стала мамой в четвертый раз, но еще во время беременности она столкнулась с серьезными медицинскими проблемами, заставившими ее пережить сложную операцию.

Всемирно известная актриса чуть не умерла во время беременности: что произошло

Галь Гадот рассказала об операции на мозге

По словам Гадот, на восьмом месяце беременности она начала испытывать сильные головные боли, буквально "приковавшие" ее к постели. После длительных страданий актриса обратилась к врачам и прошла МРТ. Результаты шокировали – у нее обнаружили тромб в мозге. Ситуация была критической, и медики настояли на срочной операции.

"Это было в феврале, на последних месяцах беременности. Я долго терпела нестерпимую боль, пока обследование не показало страшную правду. Для меня и моей семьи это стало настоящим ударом. Это напомнило, насколько хрупка наша жизнь", — поделилась актриса в Instagram.

Несмотря на риски, операция прошла успешно. Гадот смогла завершить беременность и родила здорового ребенка. Она признается, что этот опыт научил ее больше дорожить каждый день и всегда обращать внимание на сигналы организма.

Актриса призвала своих поклонников не игнорировать симптомы, которые могут указывать на серьезные заболевания, и не откладывать визит к врачу.

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