Всемирно известного рэпера подозревают в изнасиловании 13-летней девочки: что ответил певец

Американские рэп-звезды Jay-Z и P. Diddy оказались в эпицентре громкого скандала. Они обвиняются в изнасиловании 13-летней девочки во время вечеринки после церемонии MTV Video Music Awards в 2000 году. Новый федеральный иск был подан в воскресенье, 8 декабря и стал очередным ударом по репутации знаменитостей.

Jay-Z обвиняют в изнасиловании

Согласно иску, нападение произошло после одной из крупнейших музыкальных мероприятий года. Анонимный заявитель утверждает, что оба рэпера совершили насилие во время частной вечеринки. Сначала обвинения касались только P. Diddy, но теперь в дело добавили и Jay-Z.

Jay-Z решительно отрицает свою причастность к преступлению и подал встречный иск, назвав обвинения "ужасными и абсурдными". P. Diddy также исключает все претензии, однако ситуация уже привлекла внимание общественности и СМИ.

Юрист Тони Базби, известный своими исками против P. Diddy по подобным делам, представляет интересы обвинителя. В последние месяцы его компания инициировала несколько судебных дел, связанных с сексуальными преступлениями в шоу-бизнесе. Сам адвокат пока воздерживается от комментариев по поводу новых обвинений.

Интересно, что перед подачей обновленного иска Jay-Z получил письмо от Базби с просьбой о посредничестве для мирного урегулирования. Однако рэпер ответил юридическим ударом, подав иск против адвокатов истца.

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