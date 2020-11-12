Вы их не узнаете: какими были ваши кумиры до того, как стали известными

Подобные снимки обычно не предназначены для глаз общественности, так как звезды предпочитают их хранить в своих семейных фотоальбомах. И когда появляется возможность взглянуть, какими же они были в детстве, то ею однозначно стоит воспользоваться. Итак, давайте же посмотрим на этих милах, которых трудно узнать на детских фото.

Дакота Джонсон. Фото: film.ru

Есть в нашей подборке и Джастин Бибер, и Дакота Джонсон, и Джиджи Хадид, и много-много других знаменитостей. Поехали!

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Чьё детское фото вам понравилось больше всего? А чьё больше всех удивило?



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