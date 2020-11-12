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Вы их не узнаете: какими были ваши кумиры до того, как стали известными

Посмотрите, какими они были задолго до своего звёздного статуса

сегодня, 15:09
Автор:

Любовь Блажко

Подобные снимки обычно не предназначены для глаз общественности, так как звезды предпочитают их хранить в своих семейных фотоальбомах. И когда появляется возможность взглянуть, какими же они были в детстве, то ею однозначно стоит воспользоваться. Итак, давайте же посмотрим на этих милах, которых трудно узнать на детских фото.

Вы их не узнаете: какими были ваши кумиры до того, как стали известными

Дакота Джонсон. Фото: film.ru

Есть в нашей подборке и Джастин Бибер, и Дакота Джонсон, и Джиджи Хадид, и много-много других знаменитостей. Поехали!

Австралийская актриса и кинопродюсер Марго Робби

Вы их не узнаете: какими были ваши кумиры до того, как стали известными - фото 2

Американская актриса и певица Энн Хэтэуэй

Вы их не узнаете: какими были ваши кумиры до того, как стали известными - фото 3

Американская актриса и модель Дакота Джонсон

Вы их не узнаете: какими были ваши кумиры до того, как стали известными - фото 4

Канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр Джастин Бибер

Вы их не узнаете: какими были ваши кумиры до того, как стали известными - фото 5

Американская актриса и продюсер Дженнифер Гарнер

Вы их не узнаете: какими были ваши кумиры до того, как стали известными - фото 6

Американская супермодель палестинского происхождения Джиджи Хадид

Вы их не узнаете: какими были ваши кумиры до того, как стали известными - фото 7

Американская актриса, певица и модель Аманда Сейфрид

Вы их не узнаете: какими были ваши кумиры до того, как стали известными - фото 8

Американская хип-хоп исполнительница, автор песен, актриса и телезвезда Карди Би

Вы их не узнаете: какими были ваши кумиры до того, как стали известными - фото 9

Британская певица, автор-исполнитель и поэт, лауреат 15 премий Грэмми и первая из музыкантов, сумевших дважды выиграть в номинациях "Альбом года", "Запись года" и "Песня года" — Адель

Вы их не узнаете: какими были ваши кумиры до того, как стали известными - фото 10

Американский рестлер, музыкант, певец и киноактёр, известный также под псевдонимом Скала́ Дуэйн Джонсон

Вы их не узнаете: какими были ваши кумиры до того, как стали известными - фото 11

Ким и Кортни Кардашян

Вы их не узнаете: какими были ваши кумиры до того, как стали известными - фото 12

Американская модель, телеведущая и писательница Крисси Тайген

Вы их не узнаете: какими были ваши кумиры до того, как стали известными - фото 13

Американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен, певица и писательница Гвинет Пэлтроу

Вы их не узнаете: какими были ваши кумиры до того, как стали известными - фото 14

Канадский певец, автор песен и музыкальный продюсер эфиопского происхождения The Weeknd

Вы их не узнаете: какими были ваши кумиры до того, как стали известными - фото 15

Американская певица, автор песен, танцовщица, актриса, продюсер, телезвезда, филантроп, а также посол доброй воли ООН Кристина Агилера

Вы их не узнаете: какими были ваши кумиры до того, как стали известными - фото 16

Американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН Кэти Перри

Вы их не узнаете: какими были ваши кумиры до того, как стали известными - фото 17

Американская певица, актриса, автор песен, музыкальный продюсер, обладательница премии "Грэмми" Ариана Гранде

Вы их не узнаете: какими были ваши кумиры до того, как стали известными - фото 18

Американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер Бейонсе

Вы их не узнаете: какими были ваши кумиры до того, как стали известными - фото 19

Чьё детское фото вам понравилось больше всего? А чьё больше всех удивило?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, знаменитости, которые работали в "МакДональдсе". 


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Источник: https://novosti-n.org/ukraine/Detskye-fotografyy-znamenytostej-sdelannie-zadolgo-do-populyarnosty-FOTO-266193
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