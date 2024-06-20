В мире кино высокие звезды привлекают внимание не только своими талантами, но и ростом, который выделяет их из толпы. Представляем вашему вниманию список голливудских знаменитостей, чей рост превышает средний. Эти актеры и актрисы не только покоряют вершины кинематографа, но и буквально возвышаются над остальными.

Высокие звезды Голливуда: кто они и каков их рост

Дуэйн "Скала" Джонсон (196 см)

Дуэйн Джонсон, более известный как "Скала", является одним из самых высоких и физически мощных актёров Голливуда. С ростом 196 см он не только выглядит внушительно на экране, но и в жизни. Джонсон начал свою карьеру как рестлер, завоевав популярность в WWE, прежде чем перейти в кинематограф. Он известен своими ролями в таких фильмах, как "Форсаж", "Джуманджи" и "Царь скорпионов".





Джейсон Момоа (193 см)

Звезда "Игры престолов" и "Аквамена" Джейсон Момоа также впечатляет своим ростом. С 193 см он стал иконой мужественности и силы в Голливуде. Момоа начал свою карьеру в модельном бизнесе, а затем перешел к актёрству, получив известность за роль Кхала Дрого в "Игре престолов". Его мускулистая фигура и высокий рост стали его визитной карточкой.





Лиам Нисон (193 см)

Ирландский актёр Лиам Нисон известен своим глубоким голосом и внушительным ростом. С 193 см он зарекомендовал себя как один из самых талантливых и высоких актёров Голливуда. Нисон начал свою карьеру в театре, но вскоре перешел на большие экраны, став известным благодаря фильмам "Список Шиндлера", "Заложница" и "Звёздные войны: Скрытая угроза".





Винс Вон (196 см)

Комедийный актёр Винс Вон также выделяется своим ростом. С 196 см он часто играет роли весёлых и харизматичных персонажей. Вон получил известность благодаря фильмам "Развод по-американски", "Мистер и миссис Смит" и "Рассмеши меня". Его высокий рост и открытая улыбка делают его незабываемым на экране.





Кристофер Ли (196 см)

Легендарный британский актёр Кристофер Ли, чья карьера охватывала более шести десятилетий, был известен не только своим талантом, но и высоким ростом в 196 см. Ли сыграл более 250 ролей в кино, включая Дракулу, Сарумана в "Властелине колец" и графа Дуку в "Звёздных войнах". Его внушительное присутствие на экране делало его идеальным для ролей злодеев.





Каждый из этих актёров не только выделяется своим ростом, но и внёс значительный вклад в кинематограф. Их таланты и физические данные делают их уникальными и незабываемыми на экране, подтверждая, что высокий рост в Голливуде — это ещё один путь к звёздному статусу.