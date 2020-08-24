Зеленский наградил экс-лидера "Ляписа Трубецкого" званием народного артиста Украины

Сергей Михалок теперь – заслуженный артист Украины. Такой награды его удостоил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет Думская.net.

Церемония награждения экс-солиста "Ляписа Трубецкого" произошла сегодня во время праздничного выступления лидера государства на Софиевской площади.

Фото: Светлана Мащенко, РБК

Награждая Михалка, президент поблагодарил певца: "Спасибо тебе, ты молодец".



Кроме того, Михаил Фома (Dzidzio), который перед выступлением президента ко Дню Независимости исполнил гимн Украины, также получил звание народного артиста Украины.

"Присвоить почетное звание заслуженного артиста Украины певцу, артисту, режиссеру Михаилу Фоме и музыканту, солисту группы Brutto Сергею Михалку", — сообщил ведущий церемонии награждения.

Вручая ему награду, Зеленский сказал: "Я тебя поздравляю. Гимн, конечно, это высший пилотаж".

Кроме того, Зеленский наградил орденом за заслуги 3 степени первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.

Стало известно, что Джелялов сейчас находится во временно оккупированном Крыму, и награда ему будет передана.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", Зеленский записал трогательное видео об Украине.

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