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Главная Новости Звезды шоубизнес Земфира выпустила первый альбом за восемь лет
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Земфира выпустила первый альбом за восемь лет

Пластинка выложена на всех популярных на стриминговых сервисах

сегодня, 03:24
Автор:

Ольга Чародий

Российская певица Земфира 25 февраля выпустила свой седьмой студийный альбом. Он называется "Бордерлайн". Об этом сообщается на странице официального фанатского сообщества исполнительницы в Instagram.

Земфира выпустила первый альбом за восемь лет

Земфира

Пластинка выложена на всех популярных на стриминговых сервисах. Она стала первой для артистки за восемь лет.

В релиз вошли 12 песен, в том числе вышедший неделю назад сингл "Остин", опубликованный прошлой весной "Крым" и ранее исполненный певицей на концертах "Абьюз".

Общая продолжительность альбома — более 47 минут. Одной из первых слушательниц "Бордерлайна" стала режиссер и актриса Рената Литвинова. В начале февраля она назвала альбом гениальным и лучшим из всего, что создавала Земфира.

Последний альбом Земфиры "Жить в твоей голове" вышел в феврале 2013 года. Он стал шестым по счету в дискографии певицы.

Напомним, российская рок-певица, музыкант, композитор Земфира и отечественная актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, телеведущая Рената Литвинова связали себя узами однополого брака в Швеции Северной Европы, где в недавнем времени правительство приняло соответствующий закон. На данный факт указывают одинаковые обручальные кольца на безымянных пальцах знаменитостей, которые удалось рассмотреть папарацци. Сообщается, что после торжественной церемонии они отправились на выходные в Стокгольм, а затем в Таллин. Кроме того, 50-летняя Литвинова еще смогла совмещать свадебное путешествие и работу, так как начались съемки нового фильма под названием "Волшебный кубок", где она принимает непосредственное участие.

Также отмечается, что публичных заявлений относительно данной свадьбы пока не поступало. Напомним, что Рената Литвинова развелась с отцом своей 16-летней дочери Ульяны Леонидом Добровским через шесть лет после свадьбы. До этого она состояла в браке один год с кинопродюсером Александром Антиповым.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CLur9vDgiiO/
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