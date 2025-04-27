Живой Нострадамус сделал тревожное предсказание о будущем Меган Маркл

38-летний Атос Саломе из Бразилии, известный как "живой Нострадамус", сделал тревожное пророчество относительно будущего 43-летней Меган Маркл, на фоне волны критики вокруг ее нового шоу на Netflix и запуска бренда As Ever.

Меган Маркл

По словам Саломе, будущее Мегана будет непростым. Он предсказывает "возрастающий конфликт" между герцогиней и Netflix, который в конечном итоге приведет к разрыву сотрудничества, дальнейшие логистические трудности в As Ever и новую волну критики, которая поставит под угрозу репутацию бренда.

"До конца 2025 года имидж Меган пройдет самое серьезное испытание, – заявил Саломе. — Возможны громкие разоблачения от бывших сотрудников или отдаленных союзников. Критика дойдет до апогея, и Меган вынуждена будет отойти от публичной жизни в 2026 году".

Перед тем, как уйти со сцены, Меган, по прогнозам, выпустит новое шоу, которое откроет "эмоциональные шрамы", оставленные монархией и постоянным вниманием СМИ.

Однако уже в середине 2026 г. конфликт с партнерами обострится, что приведет к окончательному разрыву. Саломе видит, что Меган впоследствии перейдет на Apple TV или новую азиатскую стриминговую платформу.

Что касается ее бренда, Саломе предполагает, что вскоре Меган выпустит коллекцию товаров для дома, вдохновленную традициями, которые она откроет во время знакового визита в Южную Европу, вероятно, Италию или Грецию.

После своего временного исчезновения в 2026 году, Меган, по словам Саломе, вернется с новым фокусом. Она сосредоточится на социальных инициативах – образовании для девушек и ментальном здоровье женщин.

Прогноз содержит и положительные моменты: Меган начнет работать как продюсер, отходя от эстетики "лайфстайл", и перейдет к проектам с социальным содержанием.

Саломе также предполагает неожиданное возвращение Мегана в актерство, но не в традиционном голливудском формате.

"Она снимется в независимом фильме от известной женщины-режиссера, возможно из Европы или Ирана. Ее роль будет глубоко символической — женщина, которая покидает привилегированную жизнь, чтобы обрести настоящую себя", — отметил провидец.

Саломе считает, что эта работа может привлечь внимание таких престижных фестивалей, как Каннский или Венецианский в 2027 году.

Кроме того, ясновидящий предполагает, что Меган погрузится в гуманитарный проект в Африке или Южной Азии, который начнет незаметно в 2026 году, но впоследствии перерастет в его величайшее наследие.

"Все это заложено в ее скрытой Каббале. Но я только показываю карту ее пути — идти им или нет, решать ей самой", — подытожил Саломе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что живой Нострадамус предсказал церкви проблемы после смерти Папы Франциска.



