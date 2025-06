Геи, бисексуалы, лесбиянки и трансгендеры начали получать больше поддержки в 2000-х годах. Особенно на этот процесс имел эффект от публичных признаний известных людей, что помогает формировать толерантное общество.

Знаменитости, которые сделали каминг-аут

В последние годы многие известные люди ЛГБТК+ сообщества совершили каминг-аут.

Ноа Шнапп

В январе 2023 года звезда сериала "Очень странные дела" Ноа Шнапп признался в своей гомосексуальности через TikTok. В сообщении Шнапп заявил: "Думаю, я больше похож на Вилла, чем думал", имея в виду своего персонажа Вилла Байерса. Также Ноа Шнапп добавил, что "Когда я наконец-то сказал друзьям и семье, что я гей, после того, как 18 лет скрывал из-за страха, они лишь сказали: "Мы знаем"".

Кел Пенн

Актер Кел Пенн, известный по ролям в фильме "Гарольд и Кумар" и сериале "Доктор Хаус", признался в своей гомосексуальности в 2021 году в своей книге "You Can't Be Serious". В ней он рассказывает об отношениях со своим партнером Джошем, с которым они вместе более 11 лет. Встретились они во время работы Пенна в Белом доме.

Эллиот Пейдж

В 2020 году актер "Джуно" и "Академия Амбрела" Эллиот Пейдж совершил каминг-аут как трансгендерный человек. До трансперехода он был известен как Эллен Пейдж.

"Привет, друзья! Хочу поделиться с вами, что я трансгендер, мои местоимения – он/они, а меня зовут Эллиот. Мне посчастливилось писать это. Быть здесь. Добраться до этого места в своей жизни", — написал Эллиот.

Тим Кук

Генеральный директор Apple Тим Кук стал первым руководителем компании из Fortune 500, открыто признавшимся в своей гомосексуальности. Это произошло в 2014 году в колонке для Bloomberg Businessweek.

"Многие коллеги в Apple знают, что я гей, и, кажется, это не влияет на то, как они ко мне относятся", — написал Кук.

Кевин Спейси

В 2017 году актер Кевин Спейси совершил каминг-аут после обвинений в сексуальном насилии со стороны Энтони Рэппа. Рэпп заявлял, что 30 лет назад, когда ему было 14 лет, Спейси приставал к нему на вечеринке. Как пояснил актер, он уже не помнит того случая, однако извинился за свое "глубоко неприемлемое пьяное поведение".

Рики Мартин

В 2010 году пуэрто-риканский певец Рики Мартин публично объявил о своей гомосексуальности. Это стало поворотным моментом в восприятии сексуальной ориентации в шоу-бизнесе Латинской Америки, а сам Мартин стал активным защитником прав ЛГБТК+ и равенства браков.

Джоди Фостер

Актриса Джоди Фостер публично признала свою гомосексуальность во время выступления на церемонии "Золотой глобус" в 2013 году. Она рассказала, что уже много лет живет открытой жизнью и только сейчас решила поделиться этим с широкой аудиторией.

Вентворт Миллер

Звезда сериала "Побег из тюрьмы" Вентворт Миллер совершил каминг-аут в 2013 году, когда публично отказался от участия в российском кинофестивале из-за законов против ЛГБТК+.

"Как гей, я не могу участвовать в мероприятиях в стране, где людям, подобным мне, отказывают в правах", — говорилось в заявлении Миллера.

